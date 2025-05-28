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小米Q1犀利 日賺1668萬美元 電動車、大家電、手機產品熱賣是主因

記者林茂仁／綜合報導
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小米首季財報營收及淨利潤雙創歷史新高。（本報資料照片）
小米首季財報營收及淨利潤雙創歷史新高。（本報資料照片）

小米集團27日公布今年第1季財報，單季營收以及淨利，雙雙創下歷史新高，首季營收人民幣1112.9億元（約154.7億美元），年增47.4%，經調整淨利潤人民幣106.7億元（約14.8億美元），年增64.5%，相當於每日淨賺新人民幣1.2億元（約1668萬美元），主因電動車、大家電及手機產品同步強勁成長。

在主營業務手機×AIoT方面，今年第1季營收達到人民幣927億元（約128.8億美元），年增22.8%，作為小米的傳統核心業務，智慧手機營收人民幣506億元（約70.3億美元），年增8.9%，出貨量達到4180萬支，年增3%，平均銷售單價（ASP）人民幣1211元（約168美元），年增5.8%。

小米表示，高端化戰略取得顯著成效，產品力持續提升。根據第三方數據，2025年第1季，在中國大陸地區，其高端智能手機銷量在整體智能手機銷量中的占比達到25%，較去年同期提升3.3個百分點。

小米今年第1季智慧電動汽車及AI等創新業務營收達到人民幣186億元（約25.8億美元），其中汽車營收人民幣181億元（約25.1億美元），由於電動汽車去年4月開始量產出貨，這部分幾乎是從無到有，從去年同期的人民幣2600萬元（約361.4萬美元）出現爆發式增長，已貢獻小米首季近17%的營收。

此外，今年第1季，智慧電動汽車及AI等創新業務毛利率高達23.2%，高於去年同期的12.6%，也遠高於小米智慧手機的12.4%，不過，智慧電動汽車及AI因為初期投資金額攤提較大，虧損約人民幣5億元（約6951萬美元）。

小米表示，首款電動車SU7系列今年第1季交付7萬5869輛，平均每輛單價（ASP）達到人民幣23萬8301元（約3.3萬美元），同時公司將擴充產能，目前小米SU7系列累計交付量25萬8000台，汽車銷售門市已遍布全國65城，產能及銷量提升明顯。

小米 AI 電動車

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