我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈佛從命還不夠？川普政府：領導團隊須有「重大變動」

研究發現 夏威夷火山噴發出黃金及其他貴金屬

中國國產首顆6奈米GPU測試上線 獲逾人民幣億元定單

記者陳湘瑾／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

中國國產GPU新創公司礪算科技公告，其研發的首款GPU G100已測試上線。該GPU號稱是中國國產第一顆6奈米GPU，且與輝達RTX系列看齊。有消息稱，礪算科技GPU已獲得了一些知名終端客戶關注，目前該GPU晶片已接到逾人民幣億元預定單。

礪算科技日前公告，在經歷長達三年多的研發後，其首顆自研架構全自主知識產權GPU晶片在封裝回片（指測試上線）後已完成測試，截至目前，結果符合預期。下一步，公司將根據需求，繼續進行軟硬體測試和驅動優化工作。

據快科技，該GPU支持主流圖形API，同時具備高算力、顯示卡記憶體容量大和低功耗特性，在遊戲、專業設計、智慧汽車等領域均有著廣泛的應用前景。除了能應對高分辨率、高幀率的3A遊戲場景，也能滿足專業圖形設計軟體對圖形處理能力的要求。

芯智訊引述內部人士說法稱，該GPU產品性能已能對標輝達RTX4060系列，代表有望打破海外長期以來的壟斷局面，填補中國國內高端GPU市場的空白。

礪算科技成立於2021年，是一家致力於研發多層次圖形渲染的晶片設計企業，目標是基於原創自研架構的GPU產品，開發出對標國際第一線企業的GPU產品，並可與外部生態無縫兼容，力爭解決中國國產主流完整GPU架構自主可控的關鍵問題。

G100原計劃畫在2023年進入市場，但在2023年6月礪算科技被爆出積欠薪資及人員流失問題，2024年5月更傳出「燒光3億融資，處於破產邊緣」，直到同年9月母公司東芯股份公告對其增資，但資金僅支撐到2025年3月，今年4月G100處於封裝測試與產品驗證的關鍵階段時，公司又再度爆出積欠薪資問題。外界關注G100或成為改變公司處境的關鍵。

輝達

上一則

財經簡訊

下一則

兩新政策發威 中國工業企業利潤上月年增3% 今年來最高升幅

延伸閱讀

台積電在德國慕尼黑設立晶片設計中心 Q3啟用

台積電在德國慕尼黑設立晶片設計中心 Q3啟用
黃仁勳挺核能 NVIDIA被唱衰 網：得罪黨才被開砲

黃仁勳挺核能 NVIDIA被唱衰 網：得罪黨才被開砲
黃仁勳挺核能得罪黨？ NVIDIA被唱衰

黃仁勳挺核能得罪黨？ NVIDIA被唱衰
三星計劃2028採玻璃中介層 打造AI晶片新優勢

三星計劃2028採玻璃中介層 打造AI晶片新優勢

熱門新聞

加州一家沃爾瑪商店。(路透)

川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了

2025-05-20 20:26
川普政府擴大查緝無證移民，經營遞解事業的企業因此獲得十億計數的生意商機。（路透）

WSJ：川普掃蕩無證移民 帶動數十億企業商機

2025-05-26 08:18
圖為阿里巴巴集團董事長蔡崇信。(路透)

阿里巴巴蔡崇信暗批美國 籲亞企去這兩地做生意

2025-05-24 09:26
億萬富豪馬斯克。路透

馬斯克將續掌特斯拉五年 砲轟蓋茲是「大騙子」

2025-05-20 11:58
分析顯示，主動型共同基金已減碼蘋果等大型科技股，加碼買進金融及醫療保健股。（美聯社）

Nvidia、蘋果輸給老人股 這幾檔股票現在正夯

2025-05-27 07:10
Google搜尋市占率近期跌破90%，馬斯克對此認為，AI將會廢除傳統搜尋網站的必要性。 （路透）

被取代？Google搜尋市占罕見跌破90% 馬斯克：AI將廢了搜尋

2025-05-26 08:10

超人氣

更多 >
美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到

美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到
「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留

「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留
學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查

學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查
傳哈佛拒絕錄取巴倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應

傳哈佛拒絕錄取巴倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應
只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬

只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬