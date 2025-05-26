效法美國交易所 彭博：港交所傳2026年上半推出「零日期權」

彭博引述知情人士消息指出，香港交易所據報尋求最早於2026年上半年推出與恒指掛鈎、在交易當天到期的期權合約交易，把這一近年來推動美國衍生品市場繁榮的金融工具引入亞洲金融中心。(新華社)

彭博指出，香港 交易所據報，尋求最早於2026年上半年推出與恒指掛鉤、在交易當天到期的期權合約交易，把這一近年來推動美國衍生品市場繁榮的金融工具引入亞洲金融中心。據了解，港交所一直就此與市場參與者磋商。

彭博27日引述知情人士稱，港交所正計劃推出恒生指數「零日期權」（Zero-Day Options）合約，即末日期權，且港交所已就此事諮詢市場參與者，回饋積極。港交所發言人則表示，若有任何產品更新，將會對外公布。

報導稱，上述的「零日期權」被稱為「0DTE合約」，最早於2022年在美國推出，至2024年第4季，其交易量已占標普500指數期權總交易量的一半以上。而這類「零日期權」合約是指在買入當日即到期的期權工具，允許投資者對市場短期波動進行精細交易和風險管理。

值得注意的是，港交所董事總經理兼股票產品開發負責人上周亦在1場論壇表示，市場對短期合約的需求「非常強勁」，港交所希望複製全球最大股票市場所取得的成功。

此外，由於在股票交易與新股上市活躍推動下，港交所季度利潤創下歷史新高，並持續在擴展期權產品陣容。去年9月，港交所推出恒生科技指數的每周期權，11月又新增10檔個股的每周期權。2024年起，香港衍生性金融商品交易表現亮眼，市場對其熱門IPO的關注度也持續升高。

香港財政司司長陳茂波25日發表網誌表示，今年來，香港新股集資額超過港幣760億元（約新台幣2,910億元），年增超過7倍，並已達去年全年新股集資總額接近9成。過去1周香港新股市場熱鬧，迎來今年來全球最大宗新股上市。

據悉，上周，大陸電池巨頭寧德時代在港交所上市首日，期權交易量已超越過去10年香港最大規模新股的表現。2025年香港衍生品市場開局強勁，新華社指，目前已有超30家陸企計劃在香港進行「A+H」上市。中金公司投資銀行部執行負責人許佳說，大陸企業「南下」融資需求旺盛，國際資本持續流入，與香港優化上市規則、提高審核效率、籌備「科企專線」等措施有關，這些助力讓更多企業登陸香港資本市場。