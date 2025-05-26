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中國製造升級 攻晶片技術 有意啟動十年計畫擴大生產先進設備

編譯劉忠勇、記者賴錦宏／即時報導
晶片示意圖。（美聯社）
晶片示意圖。（美聯社）

彭博資訊引述知情人士報導，中國官方考慮升級「中國製造2025年」的後續版本，將進一步擴大生產先進技術產品，可見在美國總統川普推動製造業重返美國之際，北京當局也有意繼續牢牢掌握製造業的發展。

知情人士透露，中國製造未來十年的重點，將放在晶片生產設備在內的技術領域。為了避免招來西方國家批評，新計畫可能不會沿用和之前相同的名稱。

另外，負責制定2026年啟動的新五年計畫（「十五五」規劃）的決策官員，希望中長期內能維持製造業在國內生產毛額（GDP）的比重，也顯示美國要求中國調整經濟結構有多不切實際。

知情人士透露，官員曾探討是否應在「十五五」規劃納入消費在GDP占比的具體目標。然而，目前偏向不設量化目標，因為擔心缺乏有效手段來促進家庭消費，且不願承諾具體數字。

彭博報導，「十五五」規劃將於2026年3月的下屆全國人大會議上公布，製造業新藍圖則可能隨時公布，在人大前後都有可能。

從北京目前規劃來看，中國大致仍維持導致對歐美貿易失衡的整體策略，這方面的問題已成為和美國貿易談判的焦點。

習近平19日在河南省一軸承工廠視察時說：「要繼續把製造業搞好，堅持自立自強，掌握關鍵核心技術」。

消費占中國GDP約40%，開發程度較高的經濟體比重則有50%-70%，導致中國和其他較先進國家之間不斷出現貿易摩擦或緊張。包含對製造業的投資占比，在中國達到將近40%，幾乎是美國的兩倍，與全球其他國家比起來也是居歷史高檔。

「中國製造2025年」正式推出這十年來，可謂成果豐碩，彭博資訊的資料顯示，在彭博研究人員追蹤的13個關鍵科技中，中國在五個領域已取得全球領導地位，在另外七個也急起直追。

「中國製造2025年」是中國於2015年5月8日由國務院公布，5月19日正式印發的製造業產業政策，由當時國務院總理李克強提出，也是中國實施「製造強國」戰略首個十年綱領。作為「十三五」和「十四五」規劃的一部分，中國的目標是擺脫「世界工廠」角色—利用低勞動力成本和供應鏈優勢生產廉價低技術產品。該產業政策旨在提升中國工業製造能力，讓「中國製造」從勞動密集型工廠發展為技術密集型、附加值更高的製造業強國。自2018年以來，由於遭到美、歐和其他國家強烈反對，中美貿易戰開打，「中國製造2025」一詞在政府和其他官媒中已不再強調。

國務院 李克強 河南

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