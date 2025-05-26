中官媒：華為5年研發 鴻蒙PC軟硬體實現自主

華為發布兩款鴻蒙電腦，圖為HUAWEI MateBook Fold非凡大師實體鍵盤與虛擬鍵盤。（新華社）

華為 近期發表首款鴻蒙電腦，中國官媒報導，鴻蒙電腦搭載5奈米製程的麒麟X90晶片，其誕生意味著中國在個人電腦（PC）領域，從硬體晶片到軟體操作系統都實現自主可控。

央視新聞節目新聞周刊報導，華為歷經五年研發的首款鴻蒙個人電腦，代表中國擁有從系統內核到應用生態全鏈自主可控的電腦操作系統，還提到鴻蒙電腦搭載5奈米製程的麒麟X90晶片，與鴻蒙系統深度協同。

此次5奈米麒麟X90晶片的官宣，不僅意味著中國可以完成5奈米晶片的自主設計，也實現了5奈米製程晶片的生產製造。

在美國晶片限制下，華為如何實現5奈米製程的晶片生產？有分析指出，華為透過中芯國際N+2製程與長電科技4奈米封裝技術來支撐量產。部分分析認為，其實際製程技術為等效7奈米，主要透過小晶片（Chiplet）設計，再藉由先進封裝技術整合實現性能躍升。

此外，與華為有密切合作關係的中國晶片設備商深圳新凱來（SiCarrier Industry Machines）今年宣稱研發出可實現7奈米至5奈米製程的半導體設備。

新凱來董事長戴軍曾表示，雖然中國無法獲取先進的EUV（極紫外光）曝光設備，但透過自家開發的非光學技術與多重圖案化（Multi-patterning）製程機台，有機會突破美國的技術封鎖。不過，他也稱將帶來成本與良率挑戰。

此外，國際關係學會科技與國關研究委員會召集人烏凌翔此前分析，華為能成功製造出先進晶片，在購買不到EUV狀態下，其利用的並非極紫外光EUV，而是較次一級的深紫外光（DUV）曝光機，並將DUV功能發揮到極致。

無論如何，在經歷美國實體清單重壓、晶片斷供危機後，麒麟X90亮相代表著中國科技企業已走出一條核心技術自主化的突圍之路。