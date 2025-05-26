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布局數十年 鴻海「美國製造」業界跑第一

記者蕭君暉／綜合報導

川普總統高喊「美國製造」，台灣電子代工廠當中，鴻海前進美國腳步最快、布局最廣，在美國已經累積數十年的人才、經驗與技術，領先同業在美國生產輝達GB200 AI伺服器，並進行產能移轉，成為鴻海集團最強的優勢。

川普揚言要蘋果、三星等品牌廠將手機製造移回美國，否則將對產品課徵25%關稅。業界人士直言，智慧手機對人力、供應鏈密集度要求甚高，短期內iPhone或三星手機在美生產並不可行。惟AI伺服器「美國製造」則是大趨勢，鴻海早已超前部署，高度呼應川普「美國製造」政策。

鴻海集團已在美國具備龐大的伺服器製造量能，以旗下位於威斯康辛州伺服器工廠為例，營收規模已達數十億美元，並處於獲利狀況，該廠區員工並雇用上千名員工，產能滿載運作中。威州廠最初以生產一般伺服器為主，現已開始生產水冷的AI伺服器。

鴻海集團在美國經營伺服器領域已經很久，美國工業富聯總經理傅富明早在康柏電腦的時代，就已經在美國落地生根，因此團隊早就建立起來，隨著客戶要求鴻海擴增德州休士頓的產能，鴻海有能力立即跟進擴產。

除美國市場之外，墨西哥也是鴻海集團的AI伺服器生產重鎮，該公司在墨西哥也是累積幾十年的經驗，業內人士表示，由於墨西哥是講西班牙語，英文是墨西哥人的第二語言，你不能只會講英文，影響溝通效率，鴻海因為擁有本地人團隊，當輝達要求鴻海在墨西哥設立AI伺服器生產線時，鴻海可以立刻複製進行，這就是鴻海的優勢。

鴻海2010年到越南，現在很多越南員工都會講台灣話，不是紅鏈在旁邊蓋一個工廠就可以把人才挖走。

鴻海 墨西哥 AI

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