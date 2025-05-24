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台積電亞利桑納廠 估月產晶圓逾10萬片

記者尹慧中／綜合報導

台積電承認亞利桑納子公司致函美商務部提供關稅意見，台積電美國新廠最新進度浮上檯面。市場指出，台積電會快速推進相關建設，全面到位後，月產能估超過10萬片晶圓。

台積電亞利桑納子公司提供商務部意見，若最終產品和半成品課徵進口關稅將降低半導體需求，關稅不應延伸至下游終端產品和包含半導體的半成品，否則有推高成本、限制採購、降低需求、影響未來美企研發能力等4個不利情況。

台積電亞利桑納子公司呼籲，應豁免關稅，或至少政策應讓企業設定切合實際的調整時間，同時也提出希望信貸展延、加速基礎建設審批等政策建議，認為此舉提升美國半導體製造業的競爭⼒。

依據台積電規畫，亞利桑納州新增的產能最終將占台積電2奈米及更先進技術節點全球總產能的約30%。大量本地生產的半導體將滿足美國國家和經濟安全的需求。同時在美國將3DFabric先進封裝技術本土化。

台積電2025年起建造第三座晶圓廠，初期將採用2奈米，之後將採用A16工藝並搭配台積背面供電解決方案。

台積電亞利桑納子公司也指出，第四至六座晶圓廠建設和營運時間表將與策略目標和市場需求保持一致，致力盡快推進。

台積電亞利桑納子公司並建議，美國政府採取促增長措施，如投資獎勵措施和進一步減少監管障礙，以促進新生產設施的快速建設，將比進口限制更有利於推進政府的國家安全目標。建議官方應延長先進製造業投資抵免，期將於2026年12月31日到期。

相關意見也指出，促進半導體製造計畫迅速發展的措施符合美國安全利益，而那些延誤、阻礙或破壞這些計畫的舉措則會削弱美國安全利益，為了使台積電亞利桑納公司等投資能迅速推進，美國應豁免台積電亞利桑納公司和其他已承諾投資的公司。

台積電 關稅 商務部

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