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香港虛擬資產交易 落實穩定幣牌照制

記者陳湘瑾／綜合報導

香港虛擬資產交易發展踏出重要一步，香港立法會21日通過「穩定幣條例草案」，落實在香港設立法幣穩定幣發行人的牌照制度，完善對虛擬資產活動在香港的監管框架。

綜合港媒報導，香港財經事務及庫務局局長許正宇指出，條例不僅符合國際監管要求，亦為香港的虛擬資產市場提供穩定的基礎，推動行業可持續發展，鞏固香港國際金融中心地位。

「穩定幣條例」實施後，任何人如在業務過程中在香港發行法幣穩定幣，或在香港或以外發行宣稱錨定港元價值的法幣穩定幣，必須申領牌照。

相關人士須符合儲備資產管理及贖回等方面的規定，包括妥善分隔客戶資產、維持健全的穩定機制，以及須在合理條件下按面額處理穩定幣持有人的贖回要求。

香港首家提供穩定幣「儲備銀行服務」的數位銀行眾安銀行（ZA Bank）表示，「穩定幣條例」為穩定幣市場帶來更清晰的規則和信心，對行業長遠發展具有積極意義。

ZA Bank目前已積極與首批金管局穩定幣沙盒參與者展開具體合作。

香港文匯報引述香港註冊會計師張霆邦分析，穩定幣與加密貨幣一樣，同屬於虛擬資產、數位貨幣，不過，穩定幣之所以「穩定」，在於每個單位的穩定幣，都與某種法定貨幣的價值掛勾。穩定幣的好處，包括低成本、快速結算特性等，也有利於國際貿易的資金流動，如發展順利，更有望吸引更多企業選擇香港作為貿易結算中心，穩定幣的發行將顯著增強香港作為國際貿易中心的地位，也將鞏固香港在全球金融以及Web3生態的領導角色。

香港 貨幣

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