上海傳統珠寶業 聯名動漫吸引年輕消費者

有170多年歷史的「老鳳祥」上個月在中國國際消費品博覽會展示一款新設計純金作品。（中新社）

上海傳統珠寶品牌正著力吸引年輕消費者。據中新社報導，「老鳳祥」近期推出與經典動漫IP「聖鬥士星矢」聯名的產品—純金打造的黃金聖鬥士，創銷售佳績。

上海老鳳祥有限公司市場部副經理韓婷婷表示，品牌首期推出黃金聖鬥士中的白羊座穆與處女座沙加兩款立像，以純金打造「黃金」聖鬥士。加上掛件、轉運珠等品類，該系列產品上市兩周銷售額就將近人民幣1億元（約1386萬美元）。

韓婷婷透露，這個系列還將推出更多品類的產品，進一步吸引消費者。

創始於1848年的「老鳳祥」正積極搶攻年輕人市場，從與中國遊戲品牌米哈遊合作的「崩壞：星穹鐵道」產品，到與日本 品牌萬代南夢宮聯名的中國首款「機動戰士高達SEED」純黃金系列藏品，韓婷婷稱，老鳳祥贏得市場、口碑雙豐收。 上海另一珠寶品牌「老廟黃金」的品牌市場部高級總監顧新蕾也說，為了開拓年輕人市場，今年該品牌計畫推出圍繞福、祿、壽、喜、財五運打造的潮趣黃金手串新品，希望給「Z世代」帶來好運轉不停的祝福。即將到來的6月，該品牌就計畫推出「祿」系列新品。

顧新蕾稱，年輕人對手串類產品比較感興趣，而且年輕群體的喜好迭代很快，品牌很快就要再次上新。

世界珠寶聯合會主席蓋卡瓦列里（Gaetano Cavalieri）前不久參加上海國際珠寶時尚功能區招商推介大會時感嘆上海消費場景變化之快。他在受訪時表示，紐約是不夜城，而上海不僅是「不眠之城」，還在別人睡覺時爭分奪秒地促進商業發展。卡瓦列里說，「我上次來上海是去年11月，這次是今年5月，短短6個月變化就很大。這座城市擁有熱情與機會，而且人們無懼市場競爭的挑戰。」

數據顯示，2024年上海市限額以上單位金銀珠寶類零售額超過人民幣366億元，占中國全國限額以上單位金銀珠寶類零售總額的11.1%。

為支持產業升級，上海市政府辦公廳近日公布「關於支持黃浦區建設上海國際珠寶時尚功能區的若干措施」。報導稱，建設中的上海國際珠寶時尚功能區全域落地上海黃浦區，該功能區於本月16日在滬正式揭牌。

上海市黃浦區商務委員會主任邱文表示，上海國際珠寶時尚功能區珠寶產業基礎良好，生態完善，功能區範圍內現有黃金珠寶鑽石類企業超400家，功能區限額以上單位金銀珠寶類零售額占上海全市的十分之一。

上海預計以三年的時間，通過招商引資促進、空間載體建設、品牌設計孵化等六大專項行動和24項具體任務，爭取在2027年實現上海國際珠寶時尚功能區建設體系的高效運行。