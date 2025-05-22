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亞馬遜啟動「零介入科技計畫」 要在台灣2年培訓2萬人才

記者彭慧明／綜合報導

亞馬遜AWS台灣暨香港總經理王定愷21日宣布，在台灣啟動「零介入科技計畫」（Taiwan Zero-intervention Technology Program），將結合台灣硬體能量，目標二年內訓練2萬名人才，以及新創育成，計畫在台擴大辦理黑客松，國際沙盒合作等項目，要將台灣技術與企業推動出海。

亞馬遜AWS睽違七年重返台北國際電腦展，昨天以智慧自動化製造為主軸，舉辦「從區域到全球　亞馬遜創新戰略發布會」。

副總統蕭美琴昨天出席，供應鏈與合作夥伴包括廣達、緯穎、英業達、漢翔、91APP、智邦等企業出席站台，王定愷表示，亞馬遜AWS期望在整個Amazon的能量之下，與台灣做更緊密的結合，探索未來商機。

王定愷同時宣布在台灣推動「零介入科技計畫」，與亞馬遜AWS去年宣布在台灣將投入的基礎建設相輔相成，協助台灣因應人口高齡化、產業轉型、創新創業以及學用落差等多重挑戰。將擴大與國家發展委員會及企業的合作，提升AI黑客松的規模，從學校到產業鏈結，培育人才。

他指出，將與更多城市合作，建立創新應用場域，讓零介入科技能更快落實，推動產業升級；提供專屬顧問服務，協助企業制定創新策略藍圖，積極讓台灣的創新成果能夠與世界接軌。

蕭美琴表示，期盼透過與國際合作，不斷強化台灣實力，對世界科技進步做出貢獻。未來與亞馬遜AWS的合作，也朝發展「新智造業」等三大目標一起努力。

亞馬遜 供應鏈 香港

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