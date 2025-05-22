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8.6代AMOLED產線 中國提前4個月投建

記者林宸誼／綜合報導
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BOE成都8.6代AMOLED生產線項目，提前四個月啟動設備搬入。（取材自科創板日報）
BOE成都8.6代AMOLED生產線項目，提前四個月啟動設備搬入。（取材自科創板日報）

中國首條8.6代AMOLED顯示器件生產線—BOE（京東方）成都8.6代AMOLED生產線項目，提前四個月啟動設備搬入，創下全球同世代產線建設效率新紀錄。

長期以來，全球高世代OLED產線主要由日韓企業主導，京東方8.6代AMOLED生產線的建設，打破國際壟斷，提升中國在全球顯示產業中的話語權和競爭力。

科創板日報指出，作為全球首批8.6代AMOLED生產線，京東方8.6代AMOLED生產線位於成都高新西區，總投資人民幣630億元（約87.2億美元），設計產能每月3.2萬片玻璃基板（尺寸2,290mm×2,620mm），是四川省投資體量最大的單體工業項目，筆記型電腦、平板電腦等智慧終端機高階觸控OLED顯示幕。

項目建成後，將助力成都成為全中國最大的柔性面板生產基地。目前，BOE（京東方）已在成都、重慶、綿陽投建三條第六代柔性AMOLED生產線，再加上境內首條第8.6代AMOLED生產線的投建，未來將運行4條AMOLED生產線，進一步確立BOE（京東方）在OLED領域的領先地位。

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