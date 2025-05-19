中國多家大型銀行調降存款利率 最大降幅25個基點

包括工行、建行、招行在內的多家銀行，20日宣布下調存款掛牌利率，最高降幅為25個基點。此次調整是繼2024年7月國有大行第五次降息後的又一舉措，代表中國存款利率正式進入「1時代」。（美聯社）

包括中國工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行在內的多家中國國有大行，以及股份制銀行招商銀行，同日宣布下調人民幣存款利率 ，最大降幅25個基點。

此次調整是繼2024年7月國有大行第五次降息 後的又一舉措，代表中國存款利率正式進入「1時代」。

具體來說，3年期及5年期存款下調25個基點，分別至1.25%和1.30%；3個月期、6個月期、1年期、2年期均調降15個基點，至0.65%、0.85%、0.95%、1.05%，至於活期利率則下降5個基點，至0.05%。

財聯社報導，另外，中國個人住房公積金貸款 利率，於5月8日起下調0.25個百分點。當時，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，在降低個人住房公積金貸款利率0.25個百分點帶動下，接下來商業性個人住房貸款利率會有更大幅度下調。

安永大中華區金融服務華北區審計主管合夥人姜長征指出，從2025年第1季的情況來看銀行的息差整體上延續了收窄的趨勢，42家A股上市銀行中有25家銀行在第1季財報中披露了淨息差情況，其中有20家相比2024年度淨息差下降，4家上升，1家保持不變。

姜長征稱，5月7日中國央行宣布降準，以及下調政策利率及結構性貨幣政策工具利率，市場普遍預期，LPR會隨之調整，相應地，存款利率也會進行調整。

民生銀行首席經濟學家溫彬表示，在政策性降息10個基點和引導LPR同步調降下，後續銀行負債成本的相對應下調，既是強化利率協同、穩定息差，推動實現貨幣政策「四重平衡」目標的需要，也可以為進一步降低企業綜合融資成本創造空間。

界面新聞報導，包括工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行20 日均宣布下調存款利率，此外，招商銀行也宣布下調存款利率，其中一年期定期存款利率首次跌破1%，降至0.95%，活期存款利率也同步下調至0.05%。

建設銀行於20日下調了人民幣存款利率，其中活期利率下調5個基點至0.05%；定期整存整取3個月期、6個月期、1年期、2年期均下調15個基點，分別為0.65%、0.85%、0.95%、1.05%；3年期和5年期均下調25個基點，分別至1.25%和1.3%。定期零存整取、整存零取、存本取息三種期限均下跌15個基點。7天期通知存款利率下調15個基點至0.3%。

除建設銀行之外，工商銀行、農業銀行、中國銀行、交通銀行、郵儲銀行也紛紛宣布調整存款利率。