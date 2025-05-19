Nvidia聯手台積鴻海打造AI超級電腦 台總部命名「輝達星群」

Nvidia執行長黃仁勳宣布台灣新總部可望落腳台北的北投士林科技園區。(記者林俊良／攝影)

Nvidia(輝達 ，又譯英偉達)執行長黃仁勳 19日表示，將攜手台積電 、鴻海 及台灣的國科會，打造台灣第一台大型AI 超級電腦，為台灣打造AI基礎建設。此舉被視為是為台灣打造主權AI的重大里程碑。

黃仁勳19日同時公布Nvidia台灣新總部地點落腳台北市北投士林科技園區 (簡稱「北士科」)。黃仁勳說，未來Nvidia台灣總部會比照美國總部的設計，成為輝達的「星群」。

台北國際電腦展(COMPUTEX)20日開展，黃仁勳19日發表主題演說。Nvidia特別製作一部介紹其Blackwell晶片與機櫃系統誕生過程的電影，從台積電的一片矽晶圓開始，提到台積電的CoWoS先進封裝技術，也提到鴻海集團的協助，並且感謝廣達與和碩等其他台灣供應商的貢獻，主軸為「感謝台灣」。

黃仁勳演講時釋放幾項足以改變全球AI發展的重要技術和商業模式。他宣告將與台積電、鴻海及國科會共同打造台灣第一座大型AI超級電腦，作為台灣AI基礎設施和AI生態系統的基石。

鴻海隨後表示，將攜手Nvidia在台灣打造最先進的「AI工廠」超級算力中心。台積電董事長魏哲家則透過新聞稿指出，善用這座AI工廠，再次展現台積電持續突破AI驅動創新的堅定承諾。

Nvidia將以其獨家高速傳輸介面NVLink為基礎，攜手多數由台灣生態系聯合打造超大型虛擬AI核心的圖形處理器(GPU)。而Nvidia這部AI超級電腦，正是整合台灣供應鏈作為支援全球建設AI基礎架構的後盾。

黃仁勳說，Nvidia進軍台灣逾30年，在台灣有很多珍貴合作夥伴及朋友，「我們處於電腦生態系的中心」，這是世界上最重要產業之一，當創造新市場時，必須從這裡開始。

他透過影片介紹一艘船艦從外太空飛行降落在一大片平地，背景有台北101大樓，他稱這船艦為「輝達星群(Nvidia Constellation)」。他說，Nvidia一直在成長，與台灣夥伴持續合作，在台灣的工程師團隊也跟著擴大，既有辦公室空間難全部容納，因此要建一個全新Nvidia台灣辦公室，命名為「輝達星群」。

過去一年台灣各縣市積極爭取Nvidia總部落腳，黃仁勳說各縣市首長都對Nvidia很友好，他開玩笑說不確定這是不是好交易，因為看上去挺貴，不過黃金地段就是黃金地段，他很高興宣布，Nvidia台灣新總部地點就在北士科。

台北市長蔣萬安允諾一定給予Nvidia各項協助，他表示，Nvidia落腳北士科，為全世界、台灣、台北帶來未來AI產業發展新契機，也讓台北市成為全球AI布局重要動力。