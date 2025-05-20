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廣州船舶製造業 年產值超500億元人民幣

財經新聞組／綜合報導
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連日來，中船黃埔文沖船舶有限公司（黃埔文沖）龍穴廠區正忙於全球首艘三文魚養殖工船「蘇海1號」的交付前收尾工作。來自廣州市工業和信息化局的信息顯示，廣州船舶製造業發展勢頭強勁，2024年該市船舶製造業工業總產值預計超500億元（人民幣，下同，約69.8億美元），同比增長超8%。從設計與研發到材料與零部件、總裝建造等，廣州船舶製造業正以創新「智造」書寫新藍圖。

中新社報導，蘇海1號於2023年初由黃埔文沖開工建造，船長249.8米、型寬45米、型深21.6米，是一型集養殖、捕撈和加工高價值魚種功能於一體的海上智能養殖設施。 　　

據項目負責人介紹，蘇海1號可實現15個養殖艙24小時不間斷地換水，保證了水質是新鮮的外海水；兼具網捕和泵吸等成魚起捕方式，可實現魚苗計量入艙、成魚轉艙、按重分級、活魚轉運等作業需求；船上配置大型智能加工車間可實現漁貨的冰鮮、冷藏兩種自動化作業，最快24小時內將新鮮海產品送達中國主要消費市場。

5月15日，中國最大光伏（太陽能）能源+LNG（液化天然氣）雙燃料汽車運輸船「遠海口」輪在廣州南沙港海嘉汽車碼頭命名並交付首航，搭載約4000台中國國產品牌汽車駛向歐洲。這艘汽車運輸船由中國船舶集團廣船國際有限公司（廣船國際）建造。

廣州市工業和信息化局指出，廣州已成中國三大造船基地之一，龍穴島基地年造船產能超550萬載重噸，單船造船能力突破30萬噸。

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