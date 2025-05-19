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華為推AI眼鏡 正面交鋒Google

記者謝守真／綜合報導
中國AI眼鏡迎新品發表熱潮 資料來源：新聞整理
中國AI眼鏡迎新品發表熱潮 資料來源：新聞整理

多家中企入局AI眼鏡，近期將迎來一波新品發表熱潮。其中，華為19日發表會待發布新品中就包含AI眼鏡，同時美國谷歌（Google）今年I/O大會將於20至21日舉行，屆時亦將展示AI眼鏡項目，顯示中美智慧眼鏡將正面對決。

觀察者網指出，從華為新品發表會的宣傳海報可見，5月19日，在新品發表會上待發表的新品中包含智慧眼鏡新品。據悉，先前華為已推出四款智慧眼鏡，包括華為智慧眼鏡、華為智慧眼鏡2、華為X GENTLE MONSTER Eyewear和華為X GENTLE MONSTER Eyewear II，主要集中在智慧音訊眼鏡領域。

同時，谷歌Android生態系統總裁Sameer Samat稱，將登場的I/O大會將會介紹谷歌Gemini最新進展，「甚至會有很酷的Android演示」。外界將其行為解讀為，谷歌暗示其將展示搭載Gemini的AI眼鏡原型。

另，彭博稱，蘋果料將在2026年至2027年推出首款智慧眼鏡產品，這款眼鏡將直接對標Meta的Ray-Ban系列，搭載蘋果自研的專用處理器。

據不完全統計，今年CES展會上，光是智慧眼鏡產品，全部廠商共計展示47款AI及AR眼鏡相關產品（含不同SKU），今年也因此被業內視為「AI眼鏡元年」。根據洛圖科技線上監測數據顯示，今年前2個月，AI眼鏡在中國線上主流電商的銷量達2.3萬副，年增80.4%。另，研究機構Wellsenn報告預測，今年全球AI智慧眼鏡銷量有望達到550萬副，年增135%。

財聯社引述AI眼鏡專家指，預計今年內，中國還有多個業者的AI眼鏡待發表，如小米AI眼鏡產品或在第二季至第三季推出，或分為高階和低階版本，將支持攝影機、音訊模組及AI功能。其他廠商如Rokid、榮耀、傳音等也可能在今年推出AI眼鏡新品。

在技術方向，上述專家稱，目前部分AI眼鏡正探索採用光波導+Micro LED的單色或全彩顯示方案來實現輕量化與高顯示效果。同時，目前單副鏡片光學模組成本約200美元，預料隨量產成本下降且全彩顯示眼鏡在明年後逐步量產。至於SOC晶片，主要發展路徑仍是低功耗+算力提升。而電池創新主要是提升能量密度與鏡腳狹長空間的形狀適配性。

另，信達證券分析，智慧眼鏡產品正從基礎硬體疊加階段，逐步朝向智慧輔助與智慧助理方向發展，未來有望成為智慧協同與運算終端。

AI 智慧眼鏡 華為

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