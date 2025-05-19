禾賽傳保密申請上市 今年將在香港募股

中國光學雷達製造商禾賽科技。（圖／取自禾賽科技官網）

全球最大自動駕駛輔助系統雷射雷達供應商禾賽科技，據報已以保密形式提出在香港 上市的申請。彭博報導，目前在美國那斯達克 上市的禾賽科技正與多家銀行合作，籌備今年內在港公開募股。近年來，因中美關係緊張以及中概股在美退市風險升溫，愈來愈多在美上市的中國企業正尋求赴港上市。

禾賽科技成立於2014年，憑藉雷射雷達技術迅速崛起，這種技術通過光學傳感幫助車輛感知環境的關鍵組件。禾賽於2023年在美國首次公開募股，籌資達1.92億美元。近年，由於中國積極發展電動汽車即自動駕駛技術，禾賽科技在2024年也獲得不錯成績，公司全年營收達人民幣20.8億元，增長10.7%，創歷史新高。

今年3月，德國 車企賓士將在智慧駕駛汽車中配備中國禾賽科技的雷射雷達感測器。這是首次有外國汽車製造商計畫在中國以外的車型上，採用中國技術。路透引述知情人士表示，賓士在做出決定前曾進行數月的討論，主要考量法律及地緣政治風險。最終，賓士選擇中國最大的雷射雷達製造商禾賽科技，原因在於成本更低，且具備大規模生產能力。

香港證監會及港交所日前宣布推出「科企專線」（TECH），為特專科技公司及生物科技公司在提交上市申請前提供專門的指引，幫助他們更有效率地籌備上市，並允許這些公司選擇以保密形式提交上市申請。