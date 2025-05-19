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禾賽傳保密申請上市 今年將在香港募股

記者陳湘瑾／綜合報導
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中國光學雷達製造商禾賽科技。（圖／取自禾賽科技官網）
中國光學雷達製造商禾賽科技。（圖／取自禾賽科技官網）

全球最大自動駕駛輔助系統雷射雷達供應商禾賽科技，據報已以保密形式提出在香港上市的申請。彭博報導，目前在美國那斯達克上市的禾賽科技正與多家銀行合作，籌備今年內在港公開募股。近年來，因中美關係緊張以及中概股在美退市風險升溫，愈來愈多在美上市的中國企業正尋求赴港上市。

禾賽科技成立於2014年，憑藉雷射雷達技術迅速崛起，這種技術通過光學傳感幫助車輛感知環境的關鍵組件。禾賽於2023年在美國首次公開募股，籌資達1.92億美元。近年，由於中國積極發展電動汽車即自動駕駛技術，禾賽科技在2024年也獲得不錯成績，公司全年營收達人民幣20.8億元，增長10.7%，創歷史新高。

今年3月，德國車企賓士將在智慧駕駛汽車中配備中國禾賽科技的雷射雷達感測器。這是首次有外國汽車製造商計畫在中國以外的車型上，採用中國技術。路透引述知情人士表示，賓士在做出決定前曾進行數月的討論，主要考量法律及地緣政治風險。最終，賓士選擇中國最大的雷射雷達製造商禾賽科技，原因在於成本更低，且具備大規模生產能力。

香港證監會及港交所日前宣布推出「科企專線」（TECH），為特專科技公司及生物科技公司在提交上市申請前提供專門的指引，幫助他們更有效率地籌備上市，並允許這些公司選擇以保密形式提交上市申請。

香港 那斯達克 德國

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