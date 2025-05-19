上海首發經濟 2萬餘款新品搶市

根據日前新聞發布會消息，作為「首發上海3.0」政策中的新措施之一，上海在中國率先試點的首發進口消費品檢驗便利化措施實施以來，已有14家跨國企業、20個消費品牌的2萬多款首發新品，跑上在中國首發的「快車道」。

新華社報導，今年初，上海在中國率先試點首發進口消費品檢驗便利化措施。針對首發、首秀、首展、首店等進口商品，聯合相關部門發布首發經濟白名單，優化合格評定程序，推行差異化檢驗模式，提高通 關效率。

針對首發經濟消費品進口「快速+無損」的特殊需求，上海便利化措施從單一商品擴展至「展、秀、店、品」全場景，為國際品牌提供「引進來」的全周期服務，持續放大上海首發經濟的集聚效應。

新便利化措施不僅在品類覆蓋上實現全域性突破，適用範圍擴展至服裝、玩具、餐具、電子電器等全品類進口首發消費品，還實行分層監管構建柔性機制。對於不進入流通領域的首展首秀展品、單批次20件以下的小批量新品，實施「合格保證、快速驗放」，20件以上批量進口的首發新品，可憑有資質（符合條件）有能力的實驗室簽發的檢測報告實施快速驗放，無須重複檢測。

上海海關商檢處處長潘曉毅介紹，新便利化措施實施後，預計單票貨物平均通關時間效率提升80%以上，進口餐具等長檢測周期產品節省通關時間可達兩周。

菲時卡中國中國及香港 財務總監裘珺說，瓷器產品具有一定的特殊性，無損通關和便利化通關降低了企業的運營成本，也加快了新品的上市速度，「貨物通關以前一般要幾周的時間，現在兩三天就能完成」。

吉利貓銷售運作總監孔穎說，截至目前，企業首批申報清單中的大部分商品已順利抵達，相關清關手續的辦理高效順暢。

今年1月至4月，上海新增首店301家，其中全球及亞洲首店7家，中國首店41家，高能級首店合計占比16%，上海已經成為中國國內外品牌首發、首秀、首展、首店的優選地和集聚地。