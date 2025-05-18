我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳演講大菜要上桌 機器人、量子電腦將成話題

COMPUTEX 20日揭幕 彭博：科技大戲 五看點聚光

黃仁勳演講大菜要上桌 機器人、量子電腦將成話題

記者鐘惠玲／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台北國際電腦展（COMPUTEX）20日開幕，科技業五大巨頭雲集，19日由輝達執行長黃仁勳領頭發表首場主題演講。（記者胡經周／攝影）
台北國際電腦展（COMPUTEX）20日開幕，科技業五大巨頭雲集，19日由輝達執行長黃仁勳領頭發表首場主題演講。（記者胡經周／攝影）

台北國際電腦展（COMPUTEX）明（20）日開幕，科技業五大巨頭雲集，今（19）日由輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳領頭發表首場主題演講。黃仁勳昨（18）日預告：「會有很多事情要宣布。」業界看好，將再掀起一波熱潮。

外界預期，黃仁勳今天專講將有「大菜上桌」，鎖定AI個人電腦與伺服器、機器人等主題，甚至是量子電腦相關等三大主軸最新進展。

黃仁勳昨日抵台第三天，對今天主題演講細節仍保密到家，僅透露將發表新產品、系統及軟體，並會提到一些台灣總部相關規畫。他昨天也前往明天專講地點台北流行音樂中心進行採排，坦言對專講「很緊張」，「我想我今晚不能去逛夜市了」，凸顯他對這場專講的重視。

這次是黃仁勳繼2023年台北國際電腦展之後，再度擔綱開幕主題演講，去年他則是另行舉辦主題演講。

黃仁勳並透露：「會有很多事情要宣布，也會提及輝達這些年的改變、過去一年來AI的發展及現今能做到什麼地步。」

在2023年的開幕主題演講中，黃仁勳介紹輝達Hopper世代的產品與系統，還在現場上演千人帶動唱生成式AI作曲。如今該公司產品已經進入Blackwell世代，之前並公布下世代Rubin平台等未來三年的藍圖，外界也對他今天專講更是充滿期待。

除了備受矚目的雲端或邊緣加速運算、最新人形機器人應用，輝達在今年稍早的GTC大會中也首度推出量子日活動，並宣布會在波士頓建立加速量子運算研究中心。雖然可能還需發展一段時日，但已讓外界期盼，輝達投入量子運算相關領域開發，未來是否也能與台廠延續緊密的合作關係。

其他擔綱電腦展主題演講的業界重量級大咖還包括鴻海（2317）董事長劉揚偉、聯發科（2454）執行長蔡力行。

同時，英特爾這次也參加電腦展，行事低調的英特爾執行長陳立武雖然沒有在展中舉行主題演講，但明日也將現身該公司於台北舉辦的在台40周年晚宴。

另外，高通總裁暨執行長艾蒙、恩智浦半導體執行副總裁Jens Hinrichsen等，也將發表主題演講。

安謀（Arm）則安排電腦展聯名活動，舉辦Arm前瞻技術高峰演講，由資深副總裁暨終端產品事業部總經理Chris Bergey開講。

超微也宣布將舉行新聞發布會，惟執行長蘇姿丰並未赴台，由資深副總裁暨運算與繪圖事業群總經理Jack Huynh擔綱，並展示Ryzen及Radeon產品陣容的最新發展。

黃仁勳 輝達 AI

上一則

COMPUTEX 20日揭幕 彭博：科技大戲 五看點聚光

下一則

美股期指挫低 因穆迪摘除美AAA頂級信評 金價勁揚1%

延伸閱讀

COMPUTEX 20日揭幕 彭博：科技大戲 五看點聚光

COMPUTEX 20日揭幕 彭博：科技大戲 五看點聚光
黃仁勳聽聞簽名球被轉賣 笑回：只是小錢「不如送父母」

黃仁勳聽聞簽名球被轉賣 笑回：只是小錢「不如送父母」
周湯豪世壯運開幕晚會巧遇黃仁勳 比莉圓夢嗨翻

周湯豪世壯運開幕晚會巧遇黃仁勳 比莉圓夢嗨翻
世壯運開幕大巨蛋1.8萬人歡呼 黃仁勳點聖火掀高潮

世壯運開幕大巨蛋1.8萬人歡呼 黃仁勳點聖火掀高潮

熱門新聞

德國折扣超市連鎖業者ALDI（右）與Lidl的商標。路透

全美最便宜的10家超市 這名單盡速收藏

2025-05-12 12:52
美國好市多的金條太受歡迎，讓該公司不得不祭出更嚴格的限購令。美聯社

金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制

2025-05-13 10:27
任永力指出，DOGE撙節和提高關稅加總起來仍無法填補1.2兆美元的赤字缺口。(歐新社)

分析：美恐需上演「特拉斯時刻」來解決1.2兆赤字問題

2025-05-14 22:40
特斯拉執行長馬斯克（圖中）表示，希望將特斯拉旗下自動駕駛計程車引進沙烏地阿拉伯。（路透）

被歐美討厭的馬斯克 在中東竟雙喜臨門？全拜這件事所賜

2025-05-14 07:20
美國總統川普（右）15日在出訪卡達時表示，他曾向蘋果執行長庫克（左）當面要求不要去印度設廠，庫克也答應會增加美國製造。 （路透）

川普開大絕 曝光與蘋果庫克對話「我不希望你在印度建廠」

2025-05-15 04:58
摩根士丹利財富管理部門投資長夏雷特警告，美國股市這波反彈即將走到盡頭，建議投資人獲利了結科技股。(路透)

美股大盤恐難再漲 大摩建議買這些較有賺頭

2025-05-17 11:09

超人氣

更多 >
「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…

「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…
「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬

「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬
墨西哥軍艦撞紐約布魯克林大橋 增至2死 初步釀禍原因曝光

墨西哥軍艦撞紐約布魯克林大橋 增至2死 初步釀禍原因曝光
影／墨西哥海軍大帆船撞上紐約布魯克林大橋 至少20傷

影／墨西哥海軍大帆船撞上紐約布魯克林大橋 至少20傷
前總統拜登罹患前列腺癌 已擴散到骨骼

前總統拜登罹患前列腺癌 已擴散到骨骼