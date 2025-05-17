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中國私募巨頭景林資產加碼台積電、蘋果 清倉NVIDIA

記者陳湘瑾／即時報導
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紐約證券交易所（NYSE）大樓外。（路透）
紐約證券交易所（NYSE）大樓外。（路透）

中國私募巨頭景林資產海外子公司景林香港近期向美國證券交易委員會（SEC）提交截至2025年第1季末的美股持倉數據。截至今年1季度末，其持倉總市值為32.28億美元，較去年底有所增加，1季度新進阿里巴巴和禾賽科技等中概股，清倉輝達、VISA和亞馬遜等。

澎湃新聞報導，數據顯示，截至今年1季度末，景林資產今年1季度新買進3檔股票，加倉11檔股票；清倉了8檔股票，並對13檔持倉股票進行了不同程度的減持。

景林資產美股持倉的前十大重倉股，分別為臉書母公司Meta、拼多多、網易、滿幫集團、台積電、富途控股、蘋果、中通快遞、奇富科技、貝殼，合計持股市值為27.84億美元，占其美股持倉總市值的86.24%左右，中概股依舊占主導。

臉書母公司Meta已經被景林資產連續2個季度加倉，今年1季度增持約9萬股，持股數量增至96.93萬股，季末持倉市值為5.59億美元，占組合比率的17.31%，仍為第1大持倉。

前十大重倉股中，景林資產還加倉台積電32.96萬股，期末持股增至157.46萬股，持股市值為2.61億美元；加倉富途控股61.87萬股，持股增至190.16萬股，期末持倉市值為1.95億美元；小幅增持科技巨頭蘋果，持股增至78.23萬股，期末持有市值為1.74億美元；加倉貝殼422.80萬股，增持幅度超過777%，持股達到477.18萬股，1季度末持有市值為9586.56萬美元。

新進個股方面，今年1季度，景林資產新進阿里巴巴、英特爾和禾賽科技。景林資產新進持有禾賽科技74.86萬股，持股市值為1107.86萬美元；新進持有阿里巴巴60.11萬股，季末持倉市值為7948.90萬美元；新進持有英特爾218萬股，期末持有市值為4950.77萬美元。

減持方面，景林香港公司在今年1季度賣掉了谷歌45.53萬股，持股僅剩4.60萬股，減持幅度達到91%左右；還賣掉微軟近84%的倉位，減持14.93萬股，持股降至2.87萬股。

值得注意的是，景林資產在今年1季度清倉了輝達，賣掉了3.78萬股，結束了自2023年第1季度以來長達多個季度的持有。此外也清倉了VISA、亞馬遜，清倉股數分別為11.5萬股、3.2萬股。

根據SEC規定，管理資產規模超過1億美元的基金經理，必須在每個季度結束後的45天內，公布1份名為「13F表格」的文件，以披露股票、債券方面的持倉。

美股 台積電 輝達

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