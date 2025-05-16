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強化在中國競爭力 NVIDIA傳擬在上海成立研發中心

編譯劉忠勇／綜合報導
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執行長黃仁勳希望輝達延攬中國頂尖的人工智慧（AI）人才。（路透）
執行長黃仁勳希望輝達延攬中國頂尖的人工智慧（AI）人才。（路透）

輝達（NVIDIA）計畫在上海設立研發中心，以鞏固在中國市場的競爭力。受到美國持續加緊出口管制的影響，輝達在中國營收大幅下滑。

英國金融時報引述兩位知情人士報導，輝達執行長黃仁勳上月赴上海會見市長龔正，曾討論這個計畫。輝達已在上海租下新辦公空間，不僅容納現有員工，也為未來擴編預做準備。

知情人士表示，研發中心將專注開發中國客戶的特定需求，並因應美國出口管制所需滿足的複雜技術條件。

不過，鑒於智慧財產權轉移至中國涉及法律上的爭議，核心設計和生產作業仍將維持在海外。輝達強調：「並未為符合出口管制規定而將任何GPU設計送往中國修改。」

知情人士表示，輝達上海團隊未來也將參與全球研發計畫，包括晶片設計認證、既有產品優化，以及針對自駕等特定領域的應用研究。

執行長黃仁勳也希望確保輝達能延攬中國頂尖的人工智慧（AI）人才。目前輝達已在上海開出多項職缺，包括負責「引導下一世代深度學習硬體和軟體開發」的工程師，以及「開發與優化具全球競爭力的ASIC設計」等職缺。輝達目前在上海約有2000名員工，多數從事銷售和相關支援業務。

輝達 黃仁勳 人工智慧

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