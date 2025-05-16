阿里上季財報淨利298億人民幣 不如市場預期

阿里AI相關產品營收連續七個季度實現三位數增長。（中新社）

阿里巴巴公布2025財年第4季（自然年2025年第1季）財報，營收人民幣2364億元，年增7%，經調整淨利潤298億元（人民幣，下同，約41.3億美元），年增22%，低於市場預期。阿里美股 15日早盤一度大跌7%。

累計阿里巴巴2025財年（2024／4至2025／3）營收人民幣9963億元，年增6%，經調整淨利潤人民幣1581億元，僅年增0.4%。

阿里巴巴集團CEO吳泳銘表示，該季度和整個財年的業績顯示，阿里的「使用者為先、AI 驅動」戰略持續見效，核心業務增長繼續加速，在AI需求的強勁推動下，雲智慧集團季度營收增長加速至18%，其中AI相關產品營收連續七個季度實現三位數增長。

吳泳銘強調，該季度，淘天集團客戶管理收入年增12%，反映對用戶體驗的投入和商業化舉措持續見效，展望未來，阿里將堅定聚焦核心業務，推動AI+雲成為阿里長期發展的新增長引擎。

阿里財報顯示，最新一季阿里雲營收人民幣301億元，年增18%，在更快的公共雲收入增長帶動下，外部收入增長17%，AI相關產品收入連續七個季度實現三位數長。阿里雲全財年營收人民幣1055億元，大增72%。

業內普遍認為，這一反彈得益於AI熱潮的推動，AI大模型快速發展顯著拉動雲計算需求。阿里雲憑藉中國最大的雲基礎設施布局，以及其自主研發的通義大模型在全球市場的領先應用，成功抓住這一增長周期的機遇。

阿里表示，其AI產品在眾多的行業垂直領域獲得更廣泛應用，包括互聯網、零售、製造業和文化傳媒，並愈來愈側重於增值應用。例如去年推出的AI編碼助手通義靈碼，在企業客戶中獲得廣泛採用，並實現強勁的收入增長。將繼續對客戶增長與技術創新進行投入，包括AI產品和服務，以提升AI領域的雲採用量，並維持市場領先地位。

阿里巴巴集團首席財務官徐宏說，2025財年已回購119億美元股份，使得流通股淨減少5.1%。同時董事會已批准派發年度和特別股息合共46億美元。

阿里的財報也透露出旗下螞蟻集團 的最新情況，螞蟻給阿里貢獻淨利潤人民幣17.6億元，年減31%，主因大舉投資AI和新業務成本拖累。