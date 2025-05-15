AI帶動廣告、遊戲業務成長 騰訊Q1營收1800億人幣

港股股王騰訊控股公布第一季財報，單季營收1800億人民幣，年增13%，淨利478億人民幣，單季每股盈利5.25元人民幣。(中新社資料照片)

港股股王騰訊控股14日公布第一季財報，單季營收1800億（人民幣，下同），年增13%，淨利478億，年增14%，雙雙優於預期，單季每股盈利5.25元，主因AI 已帶動廣告及遊戲業務成長。騰訊財報顯示，毛利1,004.9億，年增20%，毛利連續十個季度超過營收增長。

騰訊董事長馬化騰表示，高品質收入保持堅實的增長態勢，在AI戰略投入階段，現有高品質收入帶來的經營槓桿，將有助於消化這些AI相關投入產生的額外成本，保持財務穩健，預期這些戰略性的AI投入將為用戶與社會創造價值，並為騰訊產生長期、可觀的增量回報。

騰訊在財報中透露，第一季研發投入年增21%，達到189億。在AI業務方面，主要集中於能力全線升級，即從基礎大模型、算力、開發工具到應用層面，全面提升模型性能與應用效率，加速AI技術在各行業的落地與創新。

對於業績增長，騰訊將其歸功於技術的投入帶動AI戰略全面啟動各業務生態活力，提升產品使用體驗，帶來更多高品質收入，尤其是在效果廣告與長青娛樂產品等業務產生了實質性的貢獻。例如，廣告平台通過AI技術升級和微信 交易生態強化的雙重推動；遊戲主要依託「長青戰略」和AI對遊戲用戶體驗的優化。

騰訊表示，多款長青遊戲，包括「王者榮耀」和「穿越火線手遊」，於遊戲傳統旺季的第一季，業績創下歷史新高。騰訊行銷服務業務第一季的營收年增20%至319億。此增長主要由於廣告主對視頻號、小程式及微信搜一搜廣告庫存的強勁需求，得益於用戶參與度提高、廣告平台持續的AI升級以及微信交易生態系統的優化。

騰訊的增值服務業務營收921億，年增17%，其中本土遊戲營收429億，在總營收中的占比23.8%。金融科技及企業服務業務年增5%達到549億，在總營收中占比已超過三成。值得注意的是，其行銷服務營收319億，年增20%，繼續保持較快增長。