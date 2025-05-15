我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

正餐時間外老覺得餓？恐是蛋白質不足 營養師教簡單補足擺脫疲勞

川普6000億沙國大單灌水？紐時：不到一半 美企有出資

AI帶動廣告、遊戲業務成長 騰訊Q1營收1800億人幣

記者林茂仁／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
港股股王騰訊控股公布第一季財報，單季營收1800億人民幣，年增13%，淨利478億人民幣，單季每股盈利5.25元人民幣。(中新社資料照片)
港股股王騰訊控股公布第一季財報，單季營收1800億人民幣，年增13%，淨利478億人民幣，單季每股盈利5.25元人民幣。(中新社資料照片)

港股股王騰訊控股14日公布第一季財報，單季營收1800億（人民幣，下同），年增13%，淨利478億，年增14%，雙雙優於預期，單季每股盈利5.25元，主因AI已帶動廣告及遊戲業務成長。騰訊財報顯示，毛利1,004.9億，年增20%，毛利連續十個季度超過營收增長。

騰訊董事長馬化騰表示，高品質收入保持堅實的增長態勢，在AI戰略投入階段，現有高品質收入帶來的經營槓桿，將有助於消化這些AI相關投入產生的額外成本，保持財務穩健，預期這些戰略性的AI投入將為用戶與社會創造價值，並為騰訊產生長期、可觀的增量回報。

騰訊在財報中透露，第一季研發投入年增21%，達到189億。在AI業務方面，主要集中於能力全線升級，即從基礎大模型、算力、開發工具到應用層面，全面提升模型性能與應用效率，加速AI技術在各行業的落地與創新。

對於業績增長，騰訊將其歸功於技術的投入帶動AI戰略全面啟動各業務生態活力，提升產品使用體驗，帶來更多高品質收入，尤其是在效果廣告與長青娛樂產品等業務產生了實質性的貢獻。例如，廣告平台通過AI技術升級和微信交易生態強化的雙重推動；遊戲主要依託「長青戰略」和AI對遊戲用戶體驗的優化。

騰訊表示，多款長青遊戲，包括「王者榮耀」和「穿越火線手遊」，於遊戲傳統旺季的第一季，業績創下歷史新高。騰訊行銷服務業務第一季的營收年增20%至319億。此增長主要由於廣告主對視頻號、小程式及微信搜一搜廣告庫存的強勁需求，得益於用戶參與度提高、廣告平台持續的AI升級以及微信交易生態系統的優化。

騰訊的增值服務業務營收921億，年增17%，其中本土遊戲營收429億，在總營收中的占比23.8%。金融科技及企業服務業務年增5%達到549億，在總營收中占比已超過三成。值得注意的是，其行銷服務營收319億，年增20%，繼續保持較快增長。

AI 微信

上一則

鴻海今年「強勁成長」下修至「顯著成長」 台廠第1家

下一則

新凱來成中國半導體設備獨角獸 估值110億美元

延伸閱讀

警惕這個微信帳號 假談買賣真搶劫…紐約市警通緝

警惕這個微信帳號 假談買賣真搶劫…紐約市警通緝
長榮航空Wi-Fi大升級 7月起班機免費上網

長榮航空Wi-Fi大升級 7月起班機免費上網
長榮航空7月起升級機上Wi-Fi 會員全程免費使用

長榮航空7月起升級機上Wi-Fi 會員全程免費使用
2025全球50大最有價值企業出爐 台積電強勢挺進第10稱霸亞洲

2025全球50大最有價值企業出爐 台積電強勢挺進第10稱霸亞洲

熱門新聞

美國聯準會官員表示，交換利差交易突然平倉，可能是美國長期公債價格4月暴跌的原因。(路透)

美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼

2025-05-10 11:37
德國折扣超市連鎖業者ALDI（右）與Lidl的商標。路透

全美最便宜的10家超市 這名單盡速收藏

2025-05-12 12:52
美國好市多的金條太受歡迎，讓該公司不得不祭出更嚴格的限購令。美聯社

金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制

2025-05-13 10:27
「股神」巴菲特一筆大型投資近來表現疲弱。（美聯社）

「股神」巴菲特也看走眼 這檔股票害他損失64億美元

2025-05-09 07:20
特斯拉執行長馬斯克（圖中）表示，希望將特斯拉旗下自動駕駛計程車引進沙烏地阿拉伯。（路透）

被歐美討厭的馬斯克 在中東竟雙喜臨門？全拜這件事所賜

2025-05-14 07:20
輝達執行長黃仁勳13日在利雅德出席美沙投資論壇。 歐新社

黃仁勳中東行收穫滿滿 Nvidia和AMD都抱回大單

2025-05-13 13:28

超人氣

更多 >
川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了

川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了
甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品

甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品
「衝動購物」狂買便宜貨堆滿屋 該丟該留？夫妻關係緊張

「衝動購物」狂買便宜貨堆滿屋 該丟該留？夫妻關係緊張
紐約市高齡化逐步嚴重 近6成長者無退休金

紐約市高齡化逐步嚴重 近6成長者無退休金
這10種裝潢拉高房價 買家瘋搶

這10種裝潢拉高房價 買家瘋搶