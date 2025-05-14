我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國女星遭驅離坎城影展？傳犯「禁裸令」

甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品

美中互降關稅90天 中業者：今年外貿出口最好窗口期

記者陳湘瑾／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美中宣布互降關稅後，中國外貿業者受訪時表示，先前暫停的美國客戶訂單目前還未恢復，但對美航線運費正水漲船高，預估雙方同意降稅的這90天，會是中國今年外貿出口的最好窗口期。（中新社）
美中宣布互降關稅後，中國外貿業者受訪時表示，先前暫停的美國客戶訂單目前還未恢復，但對美航線運費正水漲船高，預估雙方同意降稅的這90天，會是中國今年外貿出口的最好窗口期。（中新社）

美中宣布互降關稅後，中國外貿業者受訪時表示，此前暫停的美國客戶訂單目前還未恢復，但對美航線運費正水漲船高，預估雙方同意降稅的這90天，會是中國今年外貿出口的最好窗口期。多數受訪者也認為，美中此輪互降關稅只因顧慮各自國內困難而達成暫時妥協。

新加坡聯合早報報導，一位在全球500跨境物流企業工作的張先生表示，即使12日美中承諾在90天休戰期互降此前加徵的高額關稅，並表明將繼續協商，但截至14日傍晚，美中貨運物流訂單仍沒有明顯起色。他分析，美中談判結果大幅好於業內預期，從達成協議到新規落地也需要時間，再加上美國總統川普政策反復，讓人有點懷疑互降關稅是不是真的。

從事外貿近30年的商人劉朝陽表示，先前暫停的美國大單與長期訂單，截至星期三（14日）仍未恢復，目前也沒接到來自美國的新訂單。他認為，在雙方關稅細則完成調整後，美中雙邊貿易會迅速恢復，這90天有望成為中國今年外貿的高峰期。

劉朝陽分析，即便目前美國仍對中國保留30%的關稅，但中國大部分商品仍具競爭力，因此業內情緒普遍樂觀。由於美國消費市場急需廉價商品供應，美國進口商會抓緊90天的窗口期補貨，「沃爾瑪等美國大客戶已催促大陸供應商，盡快補貨備發。」

商人鄭曙光在浙江經營一家從事模具鋼生產的民營企業，關稅戰前，他的公司對美出口每年穩定在2,000萬元人民幣。他說，美國對中國鋼鋁製品關稅目前為70%，如果美國能取消因芬太尼加徵的20%稅率，那麼中國鋼鐵在美國市場還有一定競爭力。

在上海從事汽車零部件貿易的喻先生則認為，美中雙方關稅只是恢復到4月2日前的水準，僅能勉強允許貿易，相較以前幾乎賺不到錢。他期盼美中能進一步協商降低關稅。

關稅

上一則

美超微又成飆股 因簽下200億美元DataVolt AI合約

下一則

分析：美恐需上演「特拉斯時刻」來解決1.2兆赤字問題

延伸閱讀

川普課藥品關稅...獨立藥房急囤貨 業界：已敲響倒閉喪鐘

川普課藥品關稅...獨立藥房急囤貨 業界：已敲響倒閉喪鐘
美中降關稅 大摩點名5產品受惠

美中降關稅 大摩點名5產品受惠
紐時：先升高再退卻 川普談判套路漸漸被摸清

紐時：先升高再退卻 川普談判套路漸漸被摸清
打破美中僵局關鍵 來自3周前在地下室那一場祕密會議

打破美中僵局關鍵 來自3周前在地下室那一場祕密會議

熱門新聞

美國聯準會官員表示，交換利差交易突然平倉，可能是美國長期公債價格4月暴跌的原因。(路透)

美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼

2025-05-10 11:37
德國折扣超市連鎖業者ALDI（右）與Lidl的商標。路透

全美最便宜的10家超市 這名單盡速收藏

2025-05-12 12:52
美國好市多的金條太受歡迎，讓該公司不得不祭出更嚴格的限購令。美聯社

金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制

2025-05-13 10:27
「股神」巴菲特一筆大型投資近來表現疲弱。（美聯社）

「股神」巴菲特也看走眼 這檔股票害他損失64億美元

2025-05-09 07:20
輝達執行長黃仁勳13日在利雅德出席美沙投資論壇。 歐新社

黃仁勳中東行收穫滿滿 Nvidia和AMD都抱回大單

2025-05-13 13:28
特斯拉執行長馬斯克（圖中）表示，希望將特斯拉旗下自動駕駛計程車引進沙烏地阿拉伯。（路透）

被歐美討厭的馬斯克 在中東竟雙喜臨門？全拜這件事所賜

2025-05-14 07:20

超人氣

更多 >
假結婚遭遇敲詐 華女人財兩失、被逼發生性關係

假結婚遭遇敲詐 華女人財兩失、被逼發生性關係
夏季福氣爆棚 4生肖低調致富成人生贏家

夏季福氣爆棚 4生肖低調致富成人生贏家
川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了

川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了
「衝動購物」狂買便宜貨堆滿屋 該丟該留？夫妻關係緊張

「衝動購物」狂買便宜貨堆滿屋 該丟該留？夫妻關係緊張
紐約市高齡化逐步嚴重 近6成長者無退休金

紐約市高齡化逐步嚴重 近6成長者無退休金