我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新書爆：拜登掩蓋衰退 2024餐會認不出喬治庫隆尼

樂視CEO賈躍亭離婚了 前妻甘薇否認拿40億人民幣

台積電持續擴大投資 帶旺協力廠

記者鐘惠玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

台積電13日董事會除了拉高季配息至每股5元台幣外，也核准資本預算高達約152.477億美元，同受關注。業界看好，隨著台積電持續擴大投資，將帶旺漢唐、帆宣、家登、弘塑等協力廠後市。計主管，同樣自8月16日起生效。

台積電表示，此次核准的資本預算，將用來投入廠房興建工程、建置先進製程、先進封裝產能等。

根據台積電公告，為因應基於市場需求預測及技術開發藍圖制定的長期產能規畫，該公司核准資本預算約152.477億美元，內容包括建置先進製程產能、建置先進封裝、成熟或特殊製程產能，還有投入廠房興建及廠務設施工程。

台積電今年資本支出預計介於380億至420億美元之間，其中約七成將用於先進製程技術，約10％至20％將用於特殊製程技術，另外約10％至20％將用於先進封裝、測試、光罩製作及其他項目。

台積電日前在法說會中提及，較高水準的資本支出，與該公司未來數年較高的成長機會相關。台積電繼續投資以支持客戶成長，在2025年資本支出中，有一小部分與日前宣布有意增加1,000億美元拓展亞利桑那州產能的投資計畫相關。

台積電今年3月宣布加碼投資美國千億美元後，在美國總投資金額提高到1650億美元，除了原先已規畫在亞利桑那州建置三座晶圓廠，將新增興建另外三座新晶圓廠、二座先進封裝廠，以及一座研發中心。未來在相關計畫建設完成後，該公司2奈米及更先進製程產能將有約30％來自亞利桑那州晶圓廠。

台積電

上一則

美中降關稅 大摩點名5產品受惠「蘋果供應鏈更是利多」

下一則

全球瘋潮玩 泡泡瑪特海外營收增375.2%

延伸閱讀

俞大㵢投書華郵：台準備好助美AI一臂之力

俞大㵢投書華郵：台準備好助美AI一臂之力

傳黃仁勳周三抵台首站估拜會台積電魏哲家 台灣總部選址成焦點

傳黃仁勳周三抵台首站估拜會台積電魏哲家 台灣總部選址成焦點
硬是被加碼投資的不只有台積電 川普也幫蘋果加了…

硬是被加碼投資的不只有台積電 川普也幫蘋果加了…
韓媒：台積電營收持續領先三星晶片事業 差距擴大至10兆韓元

韓媒：台積電營收持續領先三星晶片事業 差距擴大至10兆韓元

熱門新聞

美國聯準會官員表示，交換利差交易突然平倉，可能是美國長期公債價格4月暴跌的原因。(路透)

美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼

2025-05-10 11:37
德國折扣超市連鎖業者ALDI（右）與Lidl的商標。路透

全美最便宜的10家超市 這名單盡速收藏

2025-05-12 12:52
「股神」巴菲特一筆大型投資近來表現疲弱。（美聯社）

「股神」巴菲特也看走眼 這檔股票害他損失64億美元

2025-05-09 07:20
美國好市多的金條太受歡迎，讓該公司不得不祭出更嚴格的限購令。美聯社

金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制

2025-05-13 10:27
巴菲特在波克夏股東大會上講話。(路透)

巴菲特手裡溜走的百億獵物是誰？市場猜鞋業巨頭Skechers

2025-05-07 08:45
輝達執行長黃仁勳13日在利雅德出席美沙投資論壇。 歐新社

黃仁勳中東行收穫滿滿 Nvidia和AMD都抱回大單

2025-05-13 13:28

超人氣

更多 >
顧客與美食專家建議：「熊貓快餐」這些菜不要點

顧客與美食專家建議：「熊貓快餐」這些菜不要點
川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場

川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場
共和黨稅務法案：65歲以上標準扣除額多4000元

共和黨稅務法案：65歲以上標準扣除額多4000元
不怕像中被加稅？這個超級大國準備反擊川普

不怕像中被加稅？這個超級大國準備反擊川普
金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制

金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制