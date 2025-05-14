我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新書爆：拜登掩蓋衰退 2024餐會認不出喬治庫隆尼

樂視CEO賈躍亭離婚了 前妻甘薇否認拿40億人民幣

中國職場AI使用率93% 高於全球平均

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

畢馬威（KPMG）近日發布的「全球人工智能信任、態度與應用調查報告（2025）」稱，中國職場AI工具使用率高達93%，遠高於全球平均水平（58%）。 　　

中新社報導，本次調研由墨爾本大學商學院相關研究團隊聯合畢馬威於2024年11月至2025年1月開展，覆蓋47個國家的4.8萬名受訪者，為同類研究中最大規模。

報告稱，全球受訪者中58%主動使用AI工具，其中三成每周甚至每天使用。中國職場AI應用率高達93%，50%使用者達到常態化應用水平，展現顯著領先優勢。

畢馬威亞太區及中國主席陶匡淳表示，本次調研顯示，中國受訪者對人工智能的信任度和接受程度顯著高於全球平均水平，同時也對高水平安全治理提出更高要求。中國多地已將確保大模型應用「合規、安全、可信」作為重要舉措。

全球八成受訪者親歷AI技術紅利：自動化處理日常工作、個性化服務精準觸達、運營成本顯著優化、技術門檻持續降低。但受訪者同時對網絡安全漏洞頻發、虛假信息泛濫等風險表示憂慮。

調查顯示，全球七成受訪者呼籲加強AI監管治理框架，僅43%認為現行法規具備充分約束力。87%的全球受訪者（中國為86%）要求構建跨國監管體系，遏制AI虛假信息。

AI 人工智能

上一則

紐瓦克機場故障頻傳 聯航估Q2獲利不樂觀 示警1結果

下一則

暌違近3月 輝達重返3兆美元俱樂部 股價13日漲5.63%

延伸閱讀

冷眼集╱大法官頻發問 反自曝對立院議事狀況外

冷眼集╱大法官頻發問 反自曝對立院議事狀況外
北京科博會 1200新科技亮相 人工智能元素隨處可見

北京科博會 1200新科技亮相 人工智能元素隨處可見
維州勞登郡公校 對AI課堂運用定規範

維州勞登郡公校 對AI課堂運用定規範
機器狗、仿人化機器人…廈門工博會AI夯 50台企嗅商機

機器狗、仿人化機器人…廈門工博會AI夯 50台企嗅商機

熱門新聞

美國聯準會官員表示，交換利差交易突然平倉，可能是美國長期公債價格4月暴跌的原因。(路透)

美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼

2025-05-10 11:37
德國折扣超市連鎖業者ALDI（右）與Lidl的商標。路透

全美最便宜的10家超市 這名單盡速收藏

2025-05-12 12:52
「股神」巴菲特一筆大型投資近來表現疲弱。（美聯社）

「股神」巴菲特也看走眼 這檔股票害他損失64億美元

2025-05-09 07:20
美國好市多的金條太受歡迎，讓該公司不得不祭出更嚴格的限購令。美聯社

金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制

2025-05-13 10:27
巴菲特在波克夏股東大會上講話。(路透)

巴菲特手裡溜走的百億獵物是誰？市場猜鞋業巨頭Skechers

2025-05-07 08:45
輝達執行長黃仁勳13日在利雅德出席美沙投資論壇。 歐新社

黃仁勳中東行收穫滿滿 Nvidia和AMD都抱回大單

2025-05-13 13:28

超人氣

更多 >
顧客與美食專家建議：「熊貓快餐」這些菜不要點

顧客與美食專家建議：「熊貓快餐」這些菜不要點
川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場

川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場
共和黨稅務法案：65歲以上標準扣除額多4000元

共和黨稅務法案：65歲以上標準扣除額多4000元
不怕像中被加稅？這個超級大國準備反擊川普

不怕像中被加稅？這個超級大國準備反擊川普
金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制

金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制