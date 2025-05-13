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傳黃仁勳周三抵台首站估拜會台積電魏哲家 台灣總部選址成焦點

記者吳康瑋／台北即時報導
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輝達執行長黃仁勳。 (記者吳康瑋／攝影)
輝達執行長黃仁勳。 (記者吳康瑋／攝影)

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日將為參加台北國際電腦展親自來台，而最新消息透露他最快14日就會搭乘專機抵台，並展開一系列拜會行程，而他此次回台停留的時間，預計將超過一週、較以往還要長，除了為出席2025年度的台北國際電腦展和舉行GTC Taipei專題演講外，他也將藉此拜會產業界夥伴及供應鏈大佬，抵台首站預計將直接南下新竹，直奔台積電拜會董座魏哲家，吸引外界關注。

事實上，黃仁勳自一月初訪台以來，再度來台，而市場也傳出黃仁勳將於17日邀請供應鏈夥伴聚餐，地點將訂在他的愛店、懷舊台菜「磚窯古早味懷舊餐廳」，而這次宴請的夥伴，預計將有台積電、鴻海、廣達等大廠代表，幾乎所有台鏈代工上下游大廠都是座上賓，而外界也關心他屆時的發言，預計他將釋出台灣總部的選址地點，而他的一舉一動也成為外界的目光焦點。

對此，黃仁勳的妻子洛麗·米爾斯（Lori Mills）已於12日晚間，率先帶著兩人的兒子黃勝斌、女兒黃敏珊，搭乘一架編號為Vista Jet龐巴迪7500的私人商務包機，自美國加州聖荷西機場直飛來台，而該專機已於昨晚7點45分降落松山機場，現場也吸引大批媒體及粉絲齊聚，也有忠實粉絲帶著簽字筆及簽名板興奮到場接機。而他的專機目前已飛抵香港，不過AI教父目前都無正式的公開現身，因此外界仍無法確認他實際行程。

台北國際電腦展（COMPUTEX）將於5月20日開幕，活動一連舉辦三天，並將於23日閉幕，而今年大會主題為「AI NEXT」，主要聚焦AI運算、未來移動、先進通訊與綠能永續等領域，吸引1,400家企業參展，使用4,800個展位，其中超過6成為AI相關技術，從核心硬體到跨域解決方案，全面展現AI驅動下的創新潛力。而今年 COMPUTEX展會新增「AI 服務技術區」與「機器人與無人機區」，AWS、所羅門等企業將展示生成式 AI、代理式AI與智慧機器人技術。

此外，今年將有超過一半的「Best Choice Award」得獎產品，都與AI應用相關，AI已成為推動產業發展的重要引擎。而黃仁勳5月19日將在台北流行音樂中心發表主題演講，為COMPUTEX 2025揭開序幕；黃仁勳去年來台參加COMPUTEX 2024時，就曾強調人形機器人是大未來， 且帶動機器人概念股的表現， 市場預期今年將有機會再引領出一波漲勢，買盤搶先卡位，並引發市場投資人的目光關注。

AI 黃仁勳 台積電

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