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押注美中談判 摩根史坦利：對沖基金加碼中國

記者謝守真／綜合報導
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由於美中兩國貿易談判近日露出曙光，摩根史坦利（大摩）在最新報告中指，美國的對沖基金上周已增加對中國股票的看漲押注。

財聯社報導指，大摩在近期一份報告中指，在看到美中可能達成貿易協議的跡象後，美國對沖基金紛紛買入在美股交易和在A股市場交易的股票，「重新接觸」中國。同時，相較之下，對沖基金在泰國、香港、印度和澳洲等多數亞洲地區都減持倉位。

大摩補充，對沖基金在中國的曝險仍遠低於高峰水準。不過，值得注意的是，在剛結束的大摩中國BEST會議上，有80%以上的投資者表示，很可能在近期內增加對中國股票的曝險。數據顯示，中國在全球新興市場投資組合中仍是最大的低配地區，相較於指數基準（MSCI新興市場指數中國權重為31.3%）低配2.4個百分點。

另外，大摩分析，短期關稅對宏觀和企業獲利的影響是負面的，但對中國的負面影響實際上可能小於許多其他主要經濟體和市場。對於盈利增長預測，大摩已將2025年MSCI中國指數的預測從7%下調至5%，而MSCI新興市場指數，則從11%下調至3%。這顯示「中國市場相對的韌性可能超出預期」。

新興市場 澳洲 貿易協議

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