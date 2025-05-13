我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台虐童致死「剴剴案」2惡保母各判無期徒刑、18年

NBA／柯瑞無法上場 勇士瀕淘汰 柯爾：回去要多看影片

美中關稅戰休兵 電子代工廠鬆口大氣

財經新聞組／綜合報導報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

美中兩國12日宣布大幅降低雙方的報復性關稅，為期90天，美國對中國的關稅由145%大幅下調至30%。中國為全球電子代工業生產重鎮，此次與美國關稅戰休兵，中國產能占比最大的鴻海優先受惠，仁寶中國產能比重高達七成，也可望突圍，廣達、英業達、緯創、和碩等同步鬆一口氣。

業界人士指出，先前美國對中國課徵高達145%關稅，重擊原先利潤就不高的代工業。隨著美中關稅戰休兵90天，蘋果鏈與筆電鏈壓力銳減。

受相關消息激勵，鴻海昨天股價領頭勁揚逾4%、收153元，逼近「川普缺口」153.5元，廣達、英業達、緯創、和碩也同步收紅。

鴻海中國產能占整體產能比重約75%，雖逐漸降低中國生產占比，現階段中國仍是鴻海重要生產基地，例如鴻海旗下鄭州廠，是全球最大iPhone生產基地，深圳廠是iPhone的研發重鎮，許多新產品都在深圳研發與試產。

鴻海成都廠是平板電腦與筆電的生產基地，儘管鴻海陸續建立越南、印度、墨西哥等其他地區的產能，中國產能仍扮演舉足輕重的地位。

仁寶中國生產基地分布在昆山、南京、重慶、成都等地，昆山廠規模最大，去年仁寶中國生產比重高達七成，因應地緣政治變化，仁寶加快全球布局，今年中國生產比重目標降至五成，仍是最大生產基地。

廣達目前筆電產能以中國的重慶廠及上海廠為主。緯創目前中國產能包括筆電、液晶顯示模組（LCM）等產品，筆電主要生產基地以重慶及成都為主，中國生產比重正隨集團全球布局而開始下降，目前已降至約五成內。

英業達在中國主要廠區為上海、重慶及南京，產能包括伺服器、車用電子與筆電，近年不斷強化非中國產能占比，正在泰國建設新廠，產能未來將與重慶廠相當。

和碩去年中國產能約占全球總產能七成，車用產品主要於蘇州廠生產，就近服務電動車大客戶特斯拉，該廠同時也組裝部分消費性電子產品。重慶廠生產筆電等PC類產品，上海廠則以智慧手機為主。

業界人士指出，美國總統川普於2018年第一任任期內發動美中貿易戰後，供應鏈重塑，台廠調整產線，供應鏈陸續轉往東南亞國家，因應近來關稅政策的不確定性持續升高，代工勢必加速東南亞生產布局，降低地緣政治因素帶來的營運風險。

鴻海 關稅 東南亞

上一則

押注美中談判 摩根史坦利：對沖基金加碼中國

下一則

寧德時代香港IPO 限制美投資者認購

延伸閱讀

夏普傳將龜山二廠賣給母公司鴻海

夏普傳將龜山二廠賣給母公司鴻海
鴻海集團擴張日本版圖 將推出電動巴士

鴻海集團擴張日本版圖 將推出電動巴士
鴻海電動車報喜 奪三菱汽車大單

鴻海電動車報喜 奪三菱汽車大單
美中關稅戰 中生產羽絨、玩具…美最先缺貨

美中關稅戰 中生產羽絨、玩具…美最先缺貨

熱門新聞

巴菲特說，全球性的繁榮將嘉惠所有人，「我不認為其他地方更加繁榮，會是我們的損失，因為大家過得愈好，我們會感到愈安全」。路透

「股神」示警：美元將下地獄 建議投資這項資產

2025-05-05 08:54
美國聯準會官員表示，交換利差交易突然平倉，可能是美國長期公債價格4月暴跌的原因。(路透)

美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼

2025-05-10 11:37
「股神」巴菲特一筆大型投資近來表現疲弱。（美聯社）

「股神」巴菲特也看走眼 這檔股票害他損失64億美元

2025-05-09 07:20
巴菲特上周末在波克夏年度股東會上解釋，他為何偏好投資股票而非房地產。 （美聯社）

巴菲特解釋他為何更愛投資股票而非房地產

2025-05-05 10:07
德國折扣超市連鎖業者ALDI（右）與Lidl的商標。路透

全美最便宜的10家超市 這名單盡速收藏

2025-05-12 12:52
巴菲特在波克夏股東大會上講話。(路透)

巴菲特手裡溜走的百億獵物是誰？市場猜鞋業巨頭Skechers

2025-05-07 08:45

超人氣

更多 >
孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲

孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲
比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？

比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？
房地產、黃金是最佳長期投資？理財顧問：被誤導了

房地產、黃金是最佳長期投資？理財顧問：被誤導了
魚罐頭保鮮不靠防腐劑？營養學家揭密：忙碌族首選這種魚

魚罐頭保鮮不靠防腐劑？營養學家揭密：忙碌族首選這種魚
小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則

小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則