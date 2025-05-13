美中關稅戰休兵 電子代工廠鬆口大氣

美中兩國12日宣布大幅降低雙方的報復性關稅 ，為期90天，美國對中國的關稅由145%大幅下調至30%。中國為全球電子代工業生產重鎮，此次與美國關稅戰休兵，中國產能占比最大的鴻海 優先受惠，仁寶中國產能比重高達七成，也可望突圍，廣達、英業達、緯創、和碩等同步鬆一口氣。

業界人士指出，先前美國對中國課徵高達145%關稅，重擊原先利潤就不高的代工業。隨著美中關稅戰休兵90天，蘋果鏈與筆電鏈壓力銳減。

受相關消息激勵，鴻海昨天股價領頭勁揚逾4%、收153元，逼近「川普缺口」153.5元，廣達、英業達、緯創、和碩也同步收紅。

鴻海中國產能占整體產能比重約75%，雖逐漸降低中國生產占比，現階段中國仍是鴻海重要生產基地，例如鴻海旗下鄭州廠，是全球最大iPhone生產基地，深圳廠是iPhone的研發重鎮，許多新產品都在深圳研發與試產。

鴻海成都廠是平板電腦與筆電的生產基地，儘管鴻海陸續建立越南、印度、墨西哥等其他地區的產能，中國產能仍扮演舉足輕重的地位。

仁寶中國生產基地分布在昆山、南京、重慶、成都等地，昆山廠規模最大，去年仁寶中國生產比重高達七成，因應地緣政治變化，仁寶加快全球布局，今年中國生產比重目標降至五成，仍是最大生產基地。

廣達目前筆電產能以中國的重慶廠及上海廠為主。緯創目前中國產能包括筆電、液晶顯示模組（LCM）等產品，筆電主要生產基地以重慶及成都為主，中國生產比重正隨集團全球布局而開始下降，目前已降至約五成內。

英業達在中國主要廠區為上海、重慶及南京，產能包括伺服器、車用電子與筆電，近年不斷強化非中國產能占比，正在泰國建設新廠，產能未來將與重慶廠相當。

和碩去年中國產能約占全球總產能七成，車用產品主要於蘇州廠生產，就近服務電動車大客戶特斯拉，該廠同時也組裝部分消費性電子產品。重慶廠生產筆電等PC類產品，上海廠則以智慧手機為主。

業界人士指出，美國總統川普於2018年第一任任期內發動美中貿易戰後，供應鏈重塑，台廠調整產線，供應鏈陸續轉往東南亞 國家，因應近來關稅政策的不確定性持續升高，代工勢必加速東南亞生產布局，降低地緣政治因素帶來的營運風險。