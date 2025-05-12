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中國戲劇文創熱賣 去年賺800萬人民幣

財經新聞組／綜合報導
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在天橋藝術中心，觀眾在「長安十二時辰」演出前逛文化市集。(本報資料照片)
在天橋藝術中心，觀眾在「長安十二時辰」演出前逛文化市集。(本報資料照片)

背著「長安十二時辰」的官方杜邦包、穿著漢服，逛主題文化市集…前不久，原創音樂劇「長安十二時辰」在京迎來中國首演。演出前，天橋藝術中心的文化市集吸引了眾多觀眾駐足，俏皮可愛的戲劇周邊文創產品、獨一無二的「盛唐手信」讓觀眾夢回大唐。

去年，天橋藝術中心文創產品銷售額突破800萬元人民幣(110萬美元)，這份亮眼的成績單是北京演藝文創市場蓬勃活力的縮影—天橋藝術中心、中國國家大劇院、吉祥大戲院等劇場及綜合性藝術中心，中國國家京劇院、中國東方演藝集團等藝術院團，早已衝入演藝文創的賽道；個性鮮明的演藝文創產品，啟動了創意，拓展了舞台作品的影響力。

在天橋藝術中心演出經營中心總監姜瓊看來，演出票房收入有顯而易見的天花板，文創衍生品則是劇院新的發力點：在英國國家劇院原版舞台劇「深夜小狗離奇事件」上演時，天橋藝術中心售賣具有英倫風的衍生品；馬修．伯恩的男版「天鵝湖」上演時，一款羽毛形狀的胸針熱賣。

這些和劇碼深度結合的商品很受觀眾喜歡。

一劇一特色已成為演出行業文創產品的特點。2024年，中國國家大劇院重磅推出瓦格納四聯劇「尼伯龍根的指環」的「前夜」之作「萊茵的黃金」，一款內含流動金色「沙粒」的冰箱貼備受歡迎，因為它重現了劇中經典場面：舞台中央，沙漏中的金沙落下，暗喻時間的無限流動，給觀眾帶來無限的視覺震撼。

今年元旦，一款立體鳳冠紙雕本在梅蘭芳大劇院的文創小店上線，雙透立體紙雕技術精準還原鳳冠之美，一上市就賣出了500多本。在王府井商區的吉祥大戲院，「點絳唇」咖啡廳的戲曲主題特調咖啡吸引不少觀眾，「龍鳳呈祥」「貴妃醉酒」等熱門飲品充分展示著古老戲曲與當下時代的共鳴共振。

前不久，中國國家大劇院紀念品商店更名為「藝術生活館」升級迎客，一款流沙冰箱貼頗受好評：每年初春時節，長安街上玉蘭盛開，花朵與劇院的「蛋殼」外觀相映成趣。冰箱貼「框」住了這片城市風景，流沙裹著點點花瓣飄落的北京街頭春色，就這樣被來自全中國和世界各地的觀眾採擷而去。

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