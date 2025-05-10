我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無需再出示戶口本 中國即起領證結婚「全國通辦」

NBA／金塊4大戰將各破20分 延長賽擊潰雷霆2比1領先

台灣央行查炒匯 盯上國外借款、三大示警

記者朱漢崙／台北報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

台幣匯率劇烈波動，央行緊盯禿鷹，更祭出專案金檢嚴查炒匯；央行在短短三天內抽檢大型外資保管銀行，於9日火速發布金檢結果，並針對三大樣態做出示警，央行已盯上「國外借款」匯入換成台幣，要求外幣借款應以外幣保留使用為原則，若有台幣需求，宜有實際台幣用途再進行結匯。

此外，央行也指出，透過近日的場外監理和實地金檢雙管齊下，發現兩種違規情況，一是透過場外監理，發現部分外資匯入資金未即時運用於投資國內證券，而停泊於台幣活期存款帳戶。赴銀行實地查核之後，亦發現有企業或個人以國外借款名義匯入資金結售為台幣，但經查並無實際台幣資金用途。

因此，央行作出三大態樣示警，第一，外資匯入資金應依所申報的匯款性質，運用於投資國內證券，不宜於買進證券前預先匯入資金，並長期停泊於新台幣活期存款帳戶。

第二，銀行辦理新台幣遠期外匯交易，於客戶在訂約、展期及交割這三大事項時，均應查核交易文件與金流的合理性、關聯性及實需性，以落實遠匯實需原則審查。

第三，銀行受理客戶大額台幣結匯交易，應確認相關證明文件與申報性質相符。央行提醒，銀行受理客戶以國外借款性質結匯，應確實瞭解客戶交易需求，要客戶據實申報，落實查核相關交易佐證文件，不能僅做形式審查。

央行此次最新盯上的「國外借款」，匯銀人士指出，以往央行不會特別要求這塊，可見得力守30大關，現在要防堵該管道。匯銀人士也認為，出口商為了自然避險，國外借款會留在國外使用，很少匯回台灣結算為台幣，若有這種跡象，又不進股市，可說形跡可疑，所以才被央行警告。

央行 匯率

上一則

財長貝森特：美預計8月達債務上限 促國會行動

下一則

華爾街大多頭：AI是第四次工業革命 30檔科技股能稱霸

延伸閱讀

領400萬台幣發薪水、買房借貸...越南移工「沒吐實」 警約談5人

領400萬台幣發薪水、買房借貸...越南移工「沒吐實」 警約談5人
布碌崙86街遊民所止贖撤銷 引發居民不安

布碌崙86街遊民所止贖撤銷 引發居民不安
台幣暴衝曝美政策死結 桑默斯：川普「少逆差、多吸金」根本幻想

台幣暴衝曝美政策死結 桑默斯：川普「少逆差、多吸金」根本幻想
走出寒冬？中券商Q1營收增24.6%

走出寒冬？中券商Q1營收增24.6%

熱門新聞

巴菲特說，全球性的繁榮將嘉惠所有人，「我不認為其他地方更加繁榮，會是我們的損失，因為大家過得愈好，我們會感到愈安全」。路透

「股神」示警：美元將下地獄 建議投資這項資產

2025-05-05 08:54
巴菲特上周末在波克夏年度股東會上解釋，他為何偏好投資股票而非房地產。 （美聯社）

巴菲特解釋他為何更愛投資股票而非房地產

2025-05-05 10:07
「股神」巴菲特青睞的美國股市價位指標，已閃現買進訊號。（路透）

此時不買股更待何時？「股神」巴菲特最愛指標亮綠燈

2025-05-02 11:50
「股神」巴菲特一筆大型投資近來表現疲弱。（美聯社）

「股神」巴菲特也看走眼 這檔股票害他損失64億美元

2025-05-09 07:20
監管申報資料顯示，貝佐斯計劃未來一年內出售高達47.5億美元的亞馬遜股票。 （美聯社）

亞馬遜剛警告衝擊 貝佐斯就被曝計劃出售47.5億美元持股

2025-05-02 10:48
圖為投資大神巴菲特2019年5月出席於內布拉斯加州的年度股東大會。（美聯社）

巴菲特感謝「他」讓公司發大財 讚畢生最成功投資「比我還會賺」

2025-05-04 08:56

超人氣

更多 >
Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現

Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現
特斯拉車主不想開了只能拋售？專家有四個建議

特斯拉車主不想開了只能拋售？專家有四個建議
一個月堅持日行一萬步會發生什麼事？她實測後發現意外結果

一個月堅持日行一萬步會發生什麼事？她實測後發現意外結果
路透：擔憂經濟影響與遭孤立 中國決定與美國談判

路透：擔憂經濟影響與遭孤立 中國決定與美國談判
新教宗當選消息傳回大學母校 學生歡呼、教授舉杯、教堂鐘聲不絕

新教宗當選消息傳回大學母校 學生歡呼、教授舉杯、教堂鐘聲不絕