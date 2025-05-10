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台積營收再創新高 月增22.2％ 年增48.1％

記者鐘惠玲／台北報導
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晶圓代工龍頭台積電報喜，9日公布4月業績，創單月歷史新高，月增幅度超過二成。外界預期，台積電先進製程與先進封裝實力堅強，受惠於AI基礎建設布建與高效能運算（HPC）應用浪潮，後續營運仍持續樂觀。

台積電4月合併營收為3495.67億元(台幣，下同)，月增22.2％，年增48.1％，超越去年10月的歷史高點，再寫新猷。累計前四月合併營收1.18兆元，較去年同期增43.5％。

台積電先前於法說會中，釋出預估今年第2季美元營收將介於284億至292億美元之間，與首季的255.3億美元相比，平均值季增約12.8％，優於市場預期，可望續創新高。

台積電第1季毛利率為58.8％，在美元兌新台幣為1比32.5的匯率假設基礎上，第2季毛利率預估區間為57％至59％，中位數為58％，主要原因是其美國亞利桑那州晶圓廠開始量產所導致的利潤稀釋。

台積電先前於法說會中指出，關稅政策雖存在不確定性及風險等潛在影響，但尚未看到客戶行為有任何轉變，維持全年營收展望，以美元計算，預估將成長近中段20位數（mid-twenties）百分比，繼續密切關注相關情勢對終端市場需求潛在影響。近期新台幣大幅升值，9日兌美元匯率約30.3元，與台積電比較基準32.5元升值近7%，台積電先前回應，將持續關注匯率變化。

台積電表示，持續觀察客戶今年對AI相關需求強勁，重申預測AI加速器對其營收貢獻在今年將再成長一倍。基於客戶的強勁需求，也將努力在2025年將CoWoS產能加倍。

台積電先前表示，有信心預測AI加速器所貢獻的營收成長，年複合成長率將從2024年起在五年內接近中段40位數（mid-forties）百分比。台積電今年資本支出預計將落在380億美元至420億美元區間，挑戰歷史新高，平均值達400億美元，約七成投入於先進製程。

台積電 AI 匯率

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