台幣匯率維持30元 高盛警告：台廠獲利最多損失6%

高盛 警告，若新台幣兌美元匯率 維持在當前約30元的水準，台灣企業總獲利將受到最多6%的衝擊，若新台幣繼續走強，日月光、緯創、鴻海集團、富邦金等企業的表現可能相對較弱，長榮航空、台塑石化、統一企業及寶雅國際等將相對較佳。

高盛以蘇瑋忠（Alvin So）為首的策略師團隊估算，若新台幣匯率維持在約30元，出口商獲利將遭遇3個百分點的衝擊，壽險 業者遭受的衝擊為4個百分點，但部分衝擊將被來自美國進口下滑所帶來的溫和效益抵銷。

高盛指出，對美國銷售曝險程度較高的出口商、以及擁有龐大美元投資曝險的壽險業者，將面臨匯損挑戰。不過，承擔美元進口高成本的產業、以及旅遊類股，則可望受惠於新台幣走強，偏重內需的類股受到的負面影響可能較小。

先前新台幣飆升，已使外界擔心台灣一些企業的競爭力和獲利前景。摩根史坦利估算，台灣對美國的營收曝險為新興市場和亞洲最大，容易受關稅上調和匯率過度升值的影響。台灣加權指數未來一年的獲利預估從3月底以來已被下修約1%，該指數今年來累計跌11%，在亞洲排名倒數第二。