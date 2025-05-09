我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不認奪走金賽綸初夜 金秀賢公司氣炸「追加提告」

跟風TikTok「半夜敲門」惡作劇 維州18歲高中生遭槍殺

急單湧現 台4月出口連18紅 優於預期

記者邱琮皓／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
受惠美國暫緩對等關稅後，急單接續湧現，加上AI商機催化，4月出口達486.6億美元。（本報資料照片）
受惠美國暫緩對等關稅後，急單接續湧現，加上AI商機催化，4月出口達486.6億美元。（本報資料照片）

台灣財政部8日公布4月出口486.6億美元，寫歷年單月次高，年增29.9％、遠優於預期，為連18紅，主要受惠於美國暫緩對等關稅後，出現新一波拉貨狂潮，急單接續湧現，加上AI商機催化，4月出口呈現淡季不淡。

展望5月，財政部統計處長蔡美娜坦言「很難預估」，主因美國對等關稅雖有90日豁免期，但外界認為10％基礎關稅跑不掉，目前看到業界拉貨積極、釋放急單，若中性看待美國關稅政策，估5月出口值落在429至448億美元，年增15％至20％間，將連19紅。

綜合全球景氣走向與AI發展前景，蔡美娜預估，今年上半年出口值創下歷年同期新高的機率相當高，但受到提前拉貨干擾，全年外銷可能會出現「反季節」走勢，也就是上半年淡季不淡，下半年也許旺季不旺，成長率也會跟著開高走低，上半年高揚，下半年轉向低緩。

蔡美娜表示，4月出口延續3月態勢，帶動新一波拉貨潮，甚至有急單湧現，再加上AI新商機、科技產品進入新品上市周期，4月出口在淡季中展現強勁張力，寫下歷年單月次高，僅次於3月，規模值為486.6億美元，年增29.9％，將近三成。

蔡美娜指出，4月出口不僅連18紅，增幅也是2021年12月以來不含春節月份的最大增速，帶動前四月出口規模1782.3億美元，創歷年同期新高。

4月進口表現同樣亮麗，規模414.6億美元，同寫單月次高、年增33％，尤其積體電路、資通產品等貨類進口表現相當不錯，半導體設備購置也大幅成長。

蔡美娜分析，AI商機仍受矚目，國際間主要雲端服務供應商在AI基礎建設的軍備競賽並未停歇，可持續催化AI相關應用商機；同時台灣半導體業者具競爭優勢，可有效維繫外銷動能。

AI 關稅 財政部

上一則

英特爾傳與NVIDIA、Googl洽談採用18A製程 挑戰台積電霸主地位

下一則

貿戰、地緣政治衝擊 馬士基下修貨櫃運量 最糟恐萎縮1%

延伸閱讀

紐約郵報：川普考慮最快下周大砍中國關稅 最低50%

紐約郵報：川普考慮最快下周大砍中國關稅 最低50%
關稅下測試 業者：亞洲製造完封美國貨

關稅下測試 業者：亞洲製造完封美國貨
歐盟將上告WTO 考慮對美商品祭反制關稅

歐盟將上告WTO 考慮對美商品祭反制關稅
若美中會談進展順利 川普：不排除調降145%對中關稅

若美中會談進展順利 川普：不排除調降145%對中關稅

熱門新聞

巴菲特說，全球性的繁榮將嘉惠所有人，「我不認為其他地方更加繁榮，會是我們的損失，因為大家過得愈好，我們會感到愈安全」。路透

「股神」示警：美元將下地獄 建議投資這項資產

2025-05-05 08:54
「股神」巴菲特青睞的美國股市價位指標，已閃現買進訊號。（路透）

此時不買股更待何時？「股神」巴菲特最愛指標亮綠燈

2025-05-02 11:50
巴菲特上周末在波克夏年度股東會上解釋，他為何偏好投資股票而非房地產。 （美聯社）

巴菲特解釋他為何更愛投資股票而非房地產

2025-05-05 10:07
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳4月30日穿西裝，參加美國總統川普的投資美國記者會。（美聯社）

黃仁勳10年來首次調薪 NVIDIA曝光驚人總年薪

2025-05-02 01:10
監管申報資料顯示，貝佐斯計劃未來一年內出售高達47.5億美元的亞馬遜股票。 （美聯社）

亞馬遜剛警告衝擊 貝佐斯就被曝計劃出售47.5億美元持股

2025-05-02 10:48
圖為投資大神巴菲特2019年5月出席於內布拉斯加州的年度股東大會。（美聯社）

巴菲特感謝「他」讓公司發大財 讚畢生最成功投資「比我還會賺」

2025-05-04 08:56

超人氣

更多 >
女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神

女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神
史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」

史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」
趙薇15歲女兒近照曝光 身材高䠷長得像…

趙薇15歲女兒近照曝光 身材高䠷長得像…
情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機

情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機
嬰兒潮退休導致工廠缺人 11年級高中生獲7萬年薪工作

嬰兒潮退休導致工廠缺人 11年級高中生獲7萬年薪工作