廣東力推入境消費 促房地產止跌回穩

廣東官方近日公布提振消費的新措施，預計將大力推進「新型消費」、鼓勵廣州、深圳進一步放寬車輛購買限制、積極促進入境消費，也支持具備條件的民宿、公寓和國際青年旅舍接待外籍人員入住。

廣東省政府7日發布「廣東省提振消費專項行動實施方案」，全文共31條舉措，官方宣告將大力發展「新型消費」，其中包含大力推進「人工智慧 +消費」，推動自動駕駛、智慧穿戴、超高清影片、腦機介面、增材製造等新技術新產品開發與應用推廣，加快人工智慧在養老服務、教育培訓、健康醫療、政務辦公、家裝家居以及購物支付等典型場景的應用示範；深入挖掘機器人消費應用場景；規範有序發展「醫美」消費等。

同時，方案提出，廣東要「有序減少消費限制」，涉及用好房地產 調控自主權，要求各地因城施策進行取消或調整，促進房地產市場止跌回穩。鼓勵廣州、深圳進一步放寬車輛購買限制，引導深圳推行「久搖不中」個人可直接申領普通車指標的做法，推動汽車等消費由購買管理向使用管理轉變。保障各類經營主體平等參與社會集團採購，不得變相設置所有制、商戶評級等採購門檻。支持大型商貿企業在完善相關審批許可手續後利用自有場地進行外擺促銷。

官方還將積極促進「入境消費」，吸引港澳居民赴粵消費，支持廣州、深圳、珠海、汕頭、江門、潮州等地市推出優質特色入境旅遊線路和服務，打造入境旅遊首站城市和樞紐城市。加快推進廣州、深圳市內免稅店試點建設，在具備條件的口岸增設免稅店，在大型商圈、商業綜合體設立離境退稅 服務點，支持具備條件的旅舍接待外籍人員入住。

方案提到將實施「百萬英才匯南粵」行動計畫，吸納100萬高校畢業生赴粵就業創業。2025年城鎮新增就業110萬人以上。