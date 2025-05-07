在岸人民幣補漲 攀半年高點 五一連假後首個交易日 大漲0.64%

人民幣在岸價昨升463點或0.64%，報7.2169，創近半年新高。（路透資料照片）

中國五一連假後首個交易日，人民幣在岸價（CNY）收升463點或0.64%，報7.2169，創去年11月11日以來近半年新高。

五一假期期間，中美雙方均釋放貿易談判的積極信號，在岸人民幣6日補升；港幣則連續三個交易日觸發聯繫匯率 區間上限，香港 金管局6日兩度入市維持港幣聯繫匯率，單日注資逾港幣700億元（約90.3億美元），再破紀錄。

人民幣對美元中間價昨只小幅調升6點至7.2008，與路透預測的偏差從-700點收窄至-500點，分析師表示，這顯示中國人民銀行（中國央行）希望抑制人民幣過快升值。

彭博報導，澳新銀行亞洲研究主管Khoon Goh指出，監管層似乎不希望中間價大幅升值，並樂於將其維持在7.2弱方。

中金外匯報告稱，5月初中美關稅 爭端緩和的預期提升，人民幣匯率重新開始向中間價方向回歸，5月人民幣匯率的主要驅動因素包括美元指數走向及關稅談判預期，有望呈溫和偏強。

此外，因港幣昨日再次觸發7.75的強方兌換保證，香港金管局繼5月3日、5日兩度向市場注資後，6日又兩度入市維持港幣聯繫匯率。

香港金管局表示，香港時間清晨賣出港幣605.43億元（約78.12億美元），金管局於下午再宣布，香港交易時段亦向市場出售港幣127.88億元（約16.5億美元）。

按照香港現行的香港聯繫匯率機制，當港幣對美元匯價觸及7.75強方水平後，金管局要賣出港幣買入美元。

至此，香港金管局今年已四度注資，共計港幣1294億元（約166.9億美元）等值資金。

香港金管局總裁余偉文昨日下午出席港立法會財經事務委員會會議，說至少有三大主要原因推升了港幣需求，一是包括和股票投資相關的對港幣需求，過去幾個月，南向資金即中國南下香港市場的資金不少；二是平倉活動，本輪有不少亞洲貨幣都有大量平倉交易，故不只是港幣，即使新台幣、韓元、泰銖等在過去幾天都升值。

三是對港幣的需求，接下來會再增加，包括一些可能很重磅、大型的IPO會來香港；接下來兩、三個月是香港的派息期，對港幣需求仍會存在。