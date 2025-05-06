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走出寒冬？中券商Q1營收增24.6%

記者黃雅慧／綜合報導
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中國上市券商2025年第一季報告披露收官，多數券商營收、利潤均增加，其中一部分原因在於部分券商合併。圖為已經跟國泰合併的海通證券。（路透資料照片）
中國上市券商2025年第一季報告披露收官，多數券商營收、利潤均增加，其中一部分原因在於部分券商合併。圖為已經跟國泰合併的海通證券。（路透資料照片）

在經歷2024年行業急凍低谷，中國上市券商2025年第一季報告披露收官，營收最高年增800.98%、淨利潤最高年增391.78%。分析認為業績成長跟券商整合、資本市場交投持續活躍，券商的經紀業務收入回暖，帶動業績出現高增長等因素有關。

經濟觀察報引述東方財富Choice數據顯示，截至4月29日披露訊息，今年第一季共42家上市券商合計實現營業收入1259.30億元（人民幣，下同，約173.17億美元），年增24.6%；淨利潤521.83億元，年增83.48%。其中，有24家券商的淨利潤增幅超過50%；僅有四家券商出現了營業收入、淨利潤雙雙下滑的情況，分別為中原證券、首創證券、第一創業證券、財通證券。

而第一季券商能盈利一方面在於部分券商合併。比如國泰海通和國聯民生在完成合併重組之後，分別將海通證券和民生證券納入了財務報表合併範圍，兩家公司資產分別增加61.58%與79.53%。且國泰海通證券第一季淨利潤也超過券商一哥中信證券。

從收入來源觀察，第一季42家上市券商的五大主要營收來源中，投資收益（含公允價值變動收益）和經紀業務的手續費淨收入漲幅分別為52.17%和48.70%；信用等業務產生的利息淨收入亦年增27.25%；持續收縮多季的投行業務收入出現回暖跡象；資管業務收入略微下跌3.34%。

上交所披露的數據顯示，第一季A股新開戶數已達到747.14萬戶，年增超過三成，成交量與新開戶增長有利於券商經紀業務持續增長。

不過據證券時報報導，短期看來，IPO和再融資節奏持續收緊，投行業務收入預計仍要承壓。東方財富Choice數據顯示，今年北交所僅三家上市，審核端僅有八家獲得受理。而併購重組方面，考慮到交易的特殊性、複雜性，項目成功率不高。有券商投行人士表示，當前股權融資市場未有鬆綁信號，投行只能提前布局，長期陪伴客戶，「靜待花開」。

展望2025年，中信證券金融產業首席分析師田良分析，證券行業有望依託高成交額、資本市場持續回暖以及成本控制，進一步展現自身業績彈性。在2024年上半年偏低的業績基數下，證券行業淨利潤年增速有望在2025年上半年繼續保持較高水平。

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