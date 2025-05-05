北美雲端四雄唱旺AI 台鏈吞定心丸

北美四大雲端服務供應商亞馬遜 AWS、微軟 、Google、Meta同聲唱旺資料中心基礎建設，四大廠今年資本支出合計超過3000億美元，一掃市場憂心AI 市況恐因川普政府發動關稅戰而下滑的疑慮。

法人指出，隨著北美四大雲端服務供應商同聲按讚後市，也為鴻海、廣達、緯穎、緯創與英業達等AI伺服器代工廠今年接單吞下定心丸。

亞馬遜電商部門業績雖受到川普關稅衝擊，但其雲端服務部門仍加速建構AI優先的生態系統，今年資本支出超過1,000億美元。亞馬遜指出，正加速部署輝達的GPU晶片與自家研發的Trainium2晶片，AI業務年化營收突破數十億美元，年增超過三位數，算力一經上線，就被客戶迅速消化。

Google母公司Alphabet也重申，2025年資本支出估達750億美元，沒有改變，未來將加大技術基礎設施投資，尤其重點放在伺服器與數據中心，以支援AI業務擴展。

微軟則表示，新會計年度押注AI的資本支出仍會增加，但增速將慢一些。微軟執行長納德拉曾說，本會計年度計畫花費800億美元建造資料中心，處理AI運行所需。隨著微軟提出樂觀財測，將減緩投資人的憂慮。

Meta將今年資本支出計畫提高到640億美元至720億美元，先前是預估600億到650億美元，更新後的展望反映出「為支持AI工作而對資料中心進行的額外投資，以及基礎設施硬體的預期成本增加」。