突破高關稅封鎖 中國油電混合車成銷售歐洲利器

面對歐盟 對中國電動車 徵收高額關稅 ，中國車企像是比亞迪、吉利和上汽集團，正以插電式混合動力車（PHEV）為突破口，加速搶占歐洲市場。

由於這類車型同時使用電池和燃油引擎，不受歐盟電動車關稅限制，成為車企拓展歐洲市場的關鍵策略。

為保護本土車企，歐盟指控中國政府過度補貼車企，使中國廉價電動車，在歐洲市場上能以低價出售，因此對中國電動車徵收高達45.3%的關稅，於2024年11月起生效。

路透報導，英國研調機構Rho Motion在一份報告中稱，今年3月，比亞迪、吉利這兩個品牌在歐盟，分別售出了3269輛和757輛插電式混合動力汽車（PHEV），而2024年7月臨時關稅首次實施時，這兩個品牌的銷量幾乎為零。

面對美國關稅的干擾，歐盟和中國正在放寬歐洲關稅進行談判。但同時，比亞迪和零跑汽車等電動車製造商，已調整歐洲戰略，以適應歐盟關稅以及歐洲電動車大規模普及速度低於預期。

比亞迪4月29日表示，今年將在德國推出另外兩款插電式混合動力車車款。

從數據來看，比亞迪在歐盟銷售的純電動車需繳納27.5%的關稅，而插電式混合動力車則只需繳納10%的關稅。

這代表在德國銷售的每輛Atto 3純電動車，需要支付1萬257歐元（約1萬1682美元）。 Seal U插電式混合動力車的售價為3999歐元（約4554.6美元）。