我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

福州汽車衝撞致2人死亡 警稱操作不當、相關討論全被刪

台灣或香港？加警方不證實汽車撞人嫌犯原籍：避免族裔分化

2原因讓台積電擠下聯發科 成為大摩投資首選

記者崔馨方／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
摩根史坦利最新報告指出，首選寶座從聯發科重新調整為台積電。（路透資料照片）
摩根史坦利最新報告指出，首選寶座從聯發科重新調整為台積電。（路透資料照片）

台積電2日股價大漲42元（台幣，下同，約1.3美元），收盤價950元。摩根史坦利（大摩）最新報告指出，首選（Top Pick）寶座從聯發科重新調整為台積電，因AI需求維持強勁，與英特爾合資的不確定性已排除，且現階段股價具吸引力，因此仍維持「優於大盤」評級、目標價1288元（約41.1美元）。

大摩半導體產業分析師詹家鴻分析，三大風險包括：AI需求可持續性、英特爾合資可能性、以及美國半導體關稅等列為觀察重點等。隨著前兩項疑慮消除，以及關稅政策可能於5月7日前明朗化，台積電2025年預估本益比僅15.5倍、2026年為12.4倍，明顯低於過去平均本益比16.5倍，股價具備回升空間。

相較之下，聯發科近期財報表現符合市場預期，但受限於Google TPU v7e及WoA晶片出貨時程的不確定性，大摩小幅下修2026年每股稅後純益（EPS）預測。考量台積電潛在上行空間，因此大摩維持台積電「優於大盤」評等、目標價1288元不變，並取代聯發科重返大摩「首選」名單。

詹家鴻指出，根據最新調查，台積電與英特爾成立合資公司的可能性已大幅降低。雖預計仍將使用台積電N2製程生產部分CPU與GPU，但英特爾持續加強自製能力，2026年台積電來自英特爾營收貢獻預期將持平甚至略降，顯示雙方合資需求大幅減弱。

趨勢上，AI需求持續強勁。盡管市場近期擔憂AI熱潮可能降溫，甚至傳出輝達（NVIDIA）有意調整訂單，但根據大摩最新供應鏈調查顯示，台積電先進封裝技術CoWoS-L的需求仍未見下滑，反映Meta與微軟等北美雲端服務業者（CSP）資本支出依舊堅挺。

台積電 英特爾 AI

上一則

中國A股公司掀買回庫藏股熱潮 貴州茅台買最多

下一則

美股最錢線/Meta投資AI超過700億美元 不限於廣告

延伸閱讀

英特爾拉攏台廠 衝刺埃米製程 晶心科、M31、力旺等有望搶商機

英特爾拉攏台廠 衝刺埃米製程 晶心科、M31、力旺等有望搶商機
英特爾超車機會？台積電A14製程傳不用High-NA EUV

英特爾超車機會？台積電A14製程傳不用High-NA EUV
併購沒果效 Intel擬自行發展AI晶片來挑戰NVIDIA

併購沒果效 Intel擬自行發展AI晶片來挑戰NVIDIA
新執行長首波整頓 英特爾將裁員20% 估逾2.1萬人丟飯碗

新執行長首波整頓 英特爾將裁員20% 估逾2.1萬人丟飯碗

熱門新聞

「股神」巴菲特青睞的美國股市價位指標，已閃現買進訊號。（路透）

此時不買股更待何時？「股神」巴菲特最愛指標亮綠燈

2025-05-02 11:50
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳4月30日穿西裝，參加美國總統川普的投資美國記者會。（美聯社）

黃仁勳10年來首次調薪 NVIDIA曝光驚人總年薪

2025-05-02 01:10
美超微上季財報失色、股價崩跌，Nvidia推新的Blackwell產品系列可能是原因。圖為美超微2023年在台北國際電腦展的參展攤位。（路透）

美超微財報失色、股價崩 Nvidia可能是原因

2025-04-30 01:52
川普仍堅信關稅能挽救美國製造業和就業。（路透）

川普說關稅全面勝利將至 但代價十分驚人

2025-04-27 22:12
監管申報資料顯示，貝佐斯計劃未來一年內出售高達47.5億美元的亞馬遜股票。 （美聯社）

亞馬遜剛警告衝擊 貝佐斯就被曝計劃出售47.5億美元持股

2025-05-02 10:48
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

開出貿易條件令人難接受 克魯曼：川普是「蹩腳教父」

2025-04-30 12:52

超人氣

更多 >
黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客

黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客
最強星二代？ 張柏芝教出學霸兒子…傳長子Lucas考上劍橋物理系

最強星二代？ 張柏芝教出學霸兒子…傳長子Lucas考上劍橋物理系
南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來

南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來
ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是...

ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是...
中國悄悄豁免約1/4美國商品關稅 真正目的曝光

中國悄悄豁免約1/4美國商品關稅 真正目的曝光