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告別Windows 華為鴻蒙PC 最快五一假期後亮相

記者謝守真／綜合報導
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華為PC將徹底告別微軟Windows，全面轉向「完全自主可控」的作業系統。(路透資料照片)
華為PC將徹底告別微軟Windows，全面轉向「完全自主可控」的作業系統。(路透資料照片)

為擺脫對西方技術依賴，中國科技大廠華為正打造中國「純血PC」，自研鴻蒙作業系統及麒麟晶片。進入5月，鴻蒙PC發表時間愈發靠近，預計最快會在五一假期結束後正式官宣發布。華為PC將徹底告別微軟Windows，全面轉向「完全自主可控」的作業系統。

實際上，華為執行董事余承東於今年3月華為Pura X發表會上就曾宣布，華為終端全面進入鴻蒙時代，今年5月將推出鴻蒙電腦。

快科技報導，鴻蒙PC版的推出是「被逼上梁山」，因微軟對華為Windows系統授權即將到期，華為將無法再繼續使用Windows。

華為近期就已推出Linux筆記型電腦，出廠只有Linux系統，配置不變，比Windows版本便宜人民幣300元（約41.2美元）。後續華為PC將全面轉向鴻蒙系統，完全自主可控，舊款產品也有望大量升級。

值得注意的是，鴻蒙作業系統是首個全棧自主可控的中國國產電腦作業系統，從內核到應用全棧自研，它將徹底重構現今電腦的體驗。

儘管目前關於鴻蒙PC的消息不多，但華為曾曝光疑似鴻蒙PC版介面，顯示在設計上融合Windows的易用性，並採用蘋果OS的簡潔設計，與Mac狀態欄置頂、Dock欄置底的方案類似，且鴻蒙PC版的應用將與手機、平板上保持統一，全生態體驗將與蘋果較相似。

事實上，鴻蒙電腦的發表背景是由於美國商務部對華為的許可證到期，導致微軟Windows系統對華為的供貨許可將到期，因此華為不得不轉向自主研發的鴻蒙系統。

中國科技新媒體CNMO指，儘管鴻蒙PC具備許多技術優勢，但要真正打破Windows壟斷，仍需跨越應用生態、硬體適配和使用者習慣三道鴻溝。

錢江晚報則分析，華為發展鴻蒙電腦面臨前所未有困難，在作業系統核心、程式語言、開發框架等關鍵領域「摸著石頭過河」，從零開始研發的開發周期長、挑戰大，「鴻蒙電腦生態的打造需要破釜沉舟的勇氣」。

華為 微軟 商務部

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