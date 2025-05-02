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微軟Meta加碼AI 鴻海、廣達等台鏈振奮

財經新聞組／綜合報導

兩大雲端服務業者對AI持續加碼，破除人工智慧（AI）支出可能趨緩的憂慮，一掃先前對關稅不確定性帶來的經濟衰退憂慮，成為輝達的最新利多，台主力AI伺服器代工廠為鴻海、廣達、緯穎等喜迎商機。

鴻海主要出貨微軟NVL 72整機櫃系統組裝訂單，廣達為NVL 36組裝主要供應商；廣達是Meta伺服器主力代工廠、囊括五成占比，緯穎來自Meta的營收占比超過五成，為第二大客戶，營運受惠大。

微軟上季扣除融資租賃的資本支出成長近53%至167.5億美元，高於分析師所估，重申今年度資本支出計畫為800億美元，7月起的明年度資本支出將持續成長，只是增速會比今年度慢，更重視短期資產，反映微軟支出將從打造資料中心，轉向採購晶片。

執行長納德拉表示，有關該公司取消對美國資料中心新租約承諾的報導沒有證據，該公司上季還在十國新設資料中心，預估本季營收將介於731.5億-742.5億美元，Azure業務以常態匯率計算，營收將成長34%-35%，優於分析師預估，Azure業績預測更是驚喜。

Meta提高今年資本支出區間到640億-720億美元，高於先前600億-650億美元，反映「增添的資料中心投資以支持我們的AI努力，以及基建硬體成本預料增加加」。

Meta略微削減全年整體支出區間約10億美元，降至1130億-1180億美元。Meta執行長查克柏格指出，龐大的資本支出，未來將從五個面向帶來回報，包括廣告業務改善、消費者參與的體驗提升，商業通訊，Meta AI以及AI裝置，「這些每一項都是長期投資，向下串聯了建立通用型AI以及領先AI模型與基礎設施」。Meta已聚焦於運用AI優化廣告營收，幫助廣告主更能瞄準用戶並提高轉換率。

AI Meta 微軟

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