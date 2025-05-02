我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「假孕肚+活龍蝦」走私晶片到中國？NVIDIA駁荒誕

黃仁勳10年來首次調薪 NVIDIA曝光驚人總年薪

中國攜手芬蘭攻鋰電池材料 滿足歐美新能源汽車需求

記者陳湘瑾／ 綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

隨著中國中創新航、億緯鋰能等鋰電池製造公司陸續布局歐洲，中國與芬蘭合資、芬蘭首家鋰電池材料工廠，近日在芬蘭東南部城市科特卡（Kotka）動工，以滿足歐美新能源汽車、儲能等市場的材料需求。

新華社報導，這家中芬合資的鋰電池材料工廠，將為歐洲及全球電池製造商生產鋰離子電池所需的正極活性材料。

作為北京當升材料科技與芬蘭礦業集團的合資企業，當升科技新材料公司負責該工廠的建設和營運。據介紹，該工廠投資約8億歐元（約9億美元），計畫於2027年投產，初期年產能約六萬噸，後續還將大規模擴產。

北京當升材料科技公司董事長陳彥彬表示，科特卡工廠能夠滿足全球市場對高品質正極活性材料日益增長的需求，將為電池行業的可持續發展與創新作出貢獻，並有助於中國技術和經驗，深度融入芬蘭及歐洲地區高端產業鏈和供應鏈

「電池中國網CBEA」指出，當升科技在中國的大客戶，如中創新航和億緯鋰能等已經在歐洲布局。億緯鋰能在匈牙利布局46系列大圓柱動力電池，用於配套BMW等車企；中創新航投資20億歐元，擬在葡萄牙建設超級電池工廠。

新航 供應鏈

上一則

日銀利率不動、下修展望震撼市場 日圓聞訊急貶失守144

下一則

比亞迪4月銷量增21% 蟬聯中國新能源車企冠軍

延伸閱讀

中企研發鈉電池 業界看好5年內大規模出貨 顛覆鋰電池地位

中企研發鈉電池 業界看好5年內大規模出貨 顛覆鋰電池地位
川普再當選 調查：芬蘭人對北約安全保障信心 烏戰以來新低

川普再當選 調查：芬蘭人對北約安全保障信心 烏戰以來新低
「歡迎到黑奴莊園」特斯拉佛利蒙工廠爆歧視非裔 庭外和解

「歡迎到黑奴莊園」特斯拉佛利蒙工廠爆歧視非裔 庭外和解
比亞迪電動車銷售強勁 上季淨利倍增、達91億元人民幣

比亞迪電動車銷售強勁 上季淨利倍增、達91億元人民幣

熱門新聞

美超微上季財報失色、股價崩跌，Nvidia推新的Blackwell產品系列可能是原因。圖為美超微2023年在台北國際電腦展的參展攤位。（路透）

美超微財報失色、股價崩 Nvidia可能是原因

2025-04-30 01:52
川普仍堅信關稅能挽救美國製造業和就業。（路透）

川普說關稅全面勝利將至 但代價十分驚人

2025-04-27 22:12
美國物流業龍頭優比速（UPS）宣布，因應其與電商巨擘亞馬遜合作的廉價包裹運送服務大減，預計在今年內裁撤兩萬名人力。（美聯社）

大客戶亞馬遜運量預料減少 UPS計畫裁員2萬人

2025-04-29 13:18
摩根士丹利分析師莫爾認為，所謂「AI庫存消化期」拖累輝達的想法很可笑。（路透）

「AI泡沫」若破裂 NVIDIA將首當其衝？分析師：說法很「可笑」

2025-04-26 07:20
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

開出貿易條件令人難接受 克魯曼：川普是「蹩腳教父」

2025-04-30 12:52
愈來愈多美國人會以先買後付的融資方式，採購生鮮蔬果和日用雜貨。（路透）

買菜、點外賣分期付 美國人憂衰退「先買後付」留現金

2025-04-29 02:05

超人氣

更多 >
有高血壓問題？醫生：這5類保健食品不要吃

有高血壓問題？醫生：這5類保健食品不要吃
只要發芽就不能吃？8個你以為正確其實錯誤的馬鈴薯觀念

只要發芽就不能吃？8個你以為正確其實錯誤的馬鈴薯觀念
澳美客牛排館 為何能供應價廉味美牛排？

澳美客牛排館 為何能供應價廉味美牛排？
南韓大選震撼彈 總統候選人李在明無罪判決遭撤銷

南韓大選震撼彈 總統候選人李在明無罪判決遭撤銷
紐約州預算減稅計畫通過 家庭報稅最多返款5000元

紐約州預算減稅計畫通過 家庭報稅最多返款5000元