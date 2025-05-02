中國攜手芬蘭攻鋰電池材料 滿足歐美新能源汽車需求

隨著中國中創新航 、億緯鋰能等鋰電池製造公司陸續布局歐洲，中國與芬蘭合資、芬蘭首家鋰電池材料工廠，近日在芬蘭東南部城市科特卡（Kotka）動工，以滿足歐美新能源汽車、儲能等市場的材料需求。

新華社報導，這家中芬合資的鋰電池材料工廠，將為歐洲及全球電池製造商生產鋰離子電池所需的正極活性材料。

作為北京當升材料科技與芬蘭礦業集團的合資企業，當升科技新材料公司負責該工廠的建設和營運。據介紹，該工廠投資約8億歐元（約9億美元），計畫於2027年投產，初期年產能約六萬噸，後續還將大規模擴產。

北京當升材料科技公司董事長陳彥彬表示，科特卡工廠能夠滿足全球市場對高品質正極活性材料日益增長的需求，將為電池行業的可持續發展與創新作出貢獻，並有助於中國技術和經驗，深度融入芬蘭及歐洲地區高端產業鏈和供應鏈 。

「電池中國網CBEA」指出，當升科技在中國的大客戶，如中創新航和億緯鋰能等已經在歐洲布局。億緯鋰能在匈牙利布局46系列大圓柱動力電池，用於配套BMW等車企；中創新航投資20億歐元，擬在葡萄牙建設超級電池工廠。