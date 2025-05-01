華為AI晶片系統 號稱性能超越輝達

英國金融時報報導，華為 採用人工智慧（AI ）晶片的伺服器機櫃系統開始向中國客戶出貨，性能號稱強過輝達 的NVL72系統。

知情人士指出，華為已賣出超過10台「CloudMatrix 384」系統，首批出貨對象包括為中國科技公司提供服務的資料中心。

分析師指出，華為打造並開始交付CloudMatrix系統速度之快，令人驚奇。該系統整合384顆AI處理器，能提供訓練AI模型和服務所需的大量運算能力。

華為向當地客戶表示，CloudMatrix系統在運算能力和記憶體表現方面，遠勝輝達NVL72機櫃。NVL72由72顆GB200晶片組成，是目前青睞的AI運算平台。

CloudMatrix 384採用昇騰910C晶片，單顆性能仍不及輝達的GB200處理器。

華為在一份簡報中表示，CloudMatrix在多項關鍵指標上優於NVL72，整體運算能力高出67%，記憶體容量則超出三倍以上。

SemiAnalysis創辦人Dylan Patel說：「華為開發CloudMatrix 384，代表中國現在已擁有一套足以超越輝達的AI系統。」

目前，華為CloudMatrix 384系統是中國國內唯一正式商用的大規模伺服器機櫃系統，可為AI推理提供充足、即開即用的智慧算力，這意味著在DeepSeek等大模型走在世界前列、各行業積極擁抱AI技術的當下，中國AI產業發展進程中的「算力短板」得到補強，「基礎設施-模型-應用」的系統性生態變得更完善。