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A股IPO漸回溫 已有17家通過審核

記者陳湘瑾／綜合報導
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今年以來，中國擬IPO企業上會「迎考」節奏加速。最新數據顯示，今年以來A股共有17家企業首發上會（指在IPO前送中國證監會審核），審核結果均為通過，過會率100%。分析認為，2025年A股IPO數量將小幅增長。

上海證券報報導，從時間點來看，1到4月這段時間，上會企業數量分別為一家、三家、四家和九家，過半企業集中在4月上會。從產業別來看，近期上會企業多與國家重點支持的製造業和戰略性新興產業有關，像是半導體和新能源等領域。

安永大中華區審計服務市場聯席主管合夥人湯哲輝指出，從審核節奏來看，A股IPO市場近期確實呈現回暖信號。而上述提到的半導體和新能源等領域，因政策契合度高，技術與潛力兼具，預計這些領域的企業將在IPO市場中繼續占據重要地位。

值得注意的是，多家消費類企業上市進程也迎來實質性進展，今年以來至少已經有六家消費類企業取得過會、註冊生效、正式上市等進展。

結合目前IPO審核明顯加快的現狀，有投行人士認為，目前的確能感受到IPO市場有回暖跡象，但距離全面回暖還有較遠距離，預計2025年IPO數量將小幅增長，步入「新常態」。中信證券預估，2025年A股市場IPO數量可能提升至150家左右。

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