我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美400處式微購物商場 下場不同

加拿大執政黨預計贏大選 拒讓川普將加國變美51州

分析師：投資人不必擔心華為新AI晶片威脅NVIDIA的地位

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
據報導，「昇騰 910D」採用能整合更多晶粒、提升效能的封裝技術，但耗電量較高，整體效率仍不如輝達H100。(路透)
據報導，「昇騰 910D」採用能整合更多晶粒、提升效能的封裝技術，但耗電量較高，整體效率仍不如輝達H100。(路透)

華為據報導正準備測試一款新的人工智慧（AI）晶片，有可能成為輝達NVIDIA）的替代選項，但有分析師指出，輝達對此無需過慮。

道瓊引述知情人士報導，華為計劃和其他本地科技公司合作測試「昇騰 910D」晶片，首批樣本預計最快下月到貨。華為自2019年被美國列入實體清單後，即正力圖趕上輝達的H100晶片。依美國現行規定，輝達不得向陸企銷售H100晶片。

華為新晶片的消息傳出後，輝達周一股價下跌2%、台積電ADR也跌1%。

不過，MarketWatch引述分析師指出，華為新款晶片的效能仍不及輝達產品，在中國以外市場的吸引力恐怕有限。

Radio Free Mobile創辦人 Richard Windsor 周一發布報告說，華為推出可與輝達匹敵的AI晶片，「是因西方和中國之間裂痕加深，中國急於擺脫對西方技術（例如AI晶片）依賴所推動」。

Windsor說：「中國AI要在海外市場爭取認同面臨重大劣勢，一來成本更高，二來通常會附帶一些條件。」

據報導，「昇騰 910D」採用能整合更多晶粒、提升效能的封裝技術，但耗電量較高，整體效率仍不如輝達H100。

這並非昇騰系列的第一款晶片。「昇騰 910」於2019年問世，由台積電7奈米製程代工；2023年推出的「昇騰 910B」，則改用中芯7奈米製程。另有消息指出，採用同樣中芯7奈米製程的「昇騰 910C」，在效能上與H100相比仍有差距。路透報導，「昇騰 910C」預計下月開始出貨。

同時，輝達專為中國市場設計、以符合美國出口管制規定的H20晶片，本月初也遭到川普政府管制。據報導，在禁令生效後，部分中國企業紛紛擴大採購「昇騰 910C」。

Windsor指出，中國新創公司DeepSeek曾以輝達較低階的H800晶片訓練出可媲美OpenAI和Meta的模型，震撼市場，可見「限制中國取得先進晶片，並無法阻止開發頂尖AI模型，但確實會削弱以有經濟效益的方式繼續開發的能力」。

他說，「在開發用於政府和軍事用途的模型時，成本並非主要考量，但一旦進入民用市場（而民用市場將決定AI的全球主導地位），成本就是一切」。

Winsor指出，華為晶片製造的努力很可能將受限於7奈米技術，「因為這已經是（靠深紫外光微影（DUV））多重曝光技術所能達到的極限，從台積電和英特爾在超越7奈米製程上的停滯可以看出」。台積電後來引進極紫外微影（EUV）技術，才降低對多重曝光的依賴。

輝達 華為 AI NVIDIA DeepSeek

上一則

川普說關稅能取消所得稅 專家點出問題：辦不到

延伸閱讀

新加坡正與美國談判 在藥品與晶片出口部分爭取讓步

新加坡正與美國談判 在藥品與晶片出口部分爭取讓步
華為傳洽客戶測試最新AI晶片昇騰910D 拚超越輝達H100

華為傳洽客戶測試最新AI晶片昇騰910D 拚超越輝達H100
華為白手套買7奈米？台積電：去年10月通知美台當局

華為白手套買7奈米？台積電：去年10月通知美台當局
併購沒果效 Intel擬自行發展AI晶片來挑戰NVIDIA

併購沒果效 Intel擬自行發展AI晶片來挑戰NVIDIA

熱門新聞

最近，許多人關注美國總統川普宣布關稅導致的漲價問題，但有些美國產業卻可能因為少了外國競爭或國內生產的復興，提供更多可負擔的選擇。（歐新社）

川普宣布關稅後 美國這5樣商品反而有可能變便宜

2025-04-21 18:44
401（k）和ROTH-IRA等退休帳戶，應存滿存足，增加儲蓄。（圖／123RF）

經濟動盪 退休族要有多少現金？專家：三到五年生活費

2025-04-22 11:17
美股早盤大跌600點，投資人對川普貿易協議毫無進展、但持續砲轟聯準會感到失望。 路透

美股道瓊午盤跌逾1100點

2025-04-21 13:43
由於美國總統川普加大對聯準會主席鮑爾的攻擊力度，引發人們對聯準會獨立性的質疑，而交易員沒有收到全球貿易談判有任何進展跡象，股市再次下跌。美聯社

川普再轟鮑爾 Fed獨立性遭疑 道指崩近千點 那指跌逾2.5%

2025-04-21 16:50
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

川普發言振奮市場？克魯曼：別上當 美國處境更糟了

2025-04-23 12:29
美元貶至三年低點。(路透)

美元貶至三年低點 川普威脅Fed嚇得資金逃離美國資產

2025-04-21 20:52

超人氣

更多 >
電視劇導演之夜…李現、劉亦菲奪年度男女主角 5導演也獲獎

電視劇導演之夜…李現、劉亦菲奪年度男女主角 5導演也獲獎
Costco日式千層、高郵鹹鴨蛋 吸引亞裔

Costco日式千層、高郵鹹鴨蛋 吸引亞裔
高關稅中國撐不下去？美財長：說不定中方會先打給我

高關稅中國撐不下去？美財長：說不定中方會先打給我
洛城小學對面深夜入室搶 屋主被囚禁、毆打並殘忍殺害

洛城小學對面深夜入室搶 屋主被囚禁、毆打並殘忍殺害
這款Skechers懶人鞋 亞馬遜：一個月來最低價

這款Skechers懶人鞋 亞馬遜：一個月來最低價