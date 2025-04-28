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日產在中銷量低迷 武漢廠明年停產

記者謝守真／綜合報導
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日本汽車大廠日產（Nissan）計畫在2025財年內關停武漢工廠的整車生產業務。（路透）
日本汽車大廠日產（Nissan）計畫在2025財年內關停武漢工廠的整車生產業務。（路透）

面對中國本土汽車業崛起，有日媒近日透露，日產汽車計畫在明（2026）年3月底結束其湖北武漢工廠。報導並指，在中國車企強烈競爭下，日產武漢工廠的開工率已降至年產能30萬輛的10%以下。

日產武漢工廠於2022年開始投產，曾是日產汽車在中國境內的重要生產基地，設計年產能約30萬輛，負責生產電動車Ariya與運動型多用途車（SUV）X-Trail。

報導稱，隨中國本土車企崛起、日產汽車在中國銷量低迷，武漢廠的開工率已跌至不足10%。從2022年至2023年，日產武漢廠的年產量僅維持在約一萬輛的水準。鑑於此，為提高開工率，武漢廠自2024年起也代工生產合資夥伴東風汽車的電動車款。

然而，這已非日產中國首次縮減產能。實際上，日產於去年6月結束江蘇常州廠的生產業務。在武漢廠停產後，日產在中國的生產基地將縮減至四個。據悉，儘管日產今年2月宣布將中國產能從150萬輛削減至100萬輛，目前仍被認為過剩。

另，從銷量來看，日產在2024年年度銷量為69.7萬輛，年減12.2%，與疫情前的2018年度相比幾乎減半，同時，這顯示日產中國已連續6年下滑，且下滑態勢未有停止跡象。據日產預測，該公司截至今年3月的利潤貨出現高達7500億日圓（約52.1億美元）的創紀錄虧蝕。

武漢 電動車 疫情

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