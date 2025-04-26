我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：美國船舶應可免費通過巴拿馬及蘇伊士運河

教宗曾提給予庇護 維基解密創辦人現身方濟各喪禮

沃爾瑪通知中商恢復出貨 零售巨頭高層會見川普後策略轉變

記者陳湘瑾／即時報導
沃爾瑪等美零售商已經通知中國供應商恢復發貨，關稅由美方買家承擔。（歐新社）
沃爾瑪等美零售商已經通知中國供應商恢復發貨，關稅由美方買家承擔。（歐新社）

沃爾瑪等美零售商已經通知中國供應商恢復發貨，關稅由美方買家承擔，但主要是節慶類的商品，也有部份日常款式商品訂單被取消。此前沃爾瑪一度要求中國廠商降價供貨而被中國商務部約談，並因此先暫停出貨。

香港《明報》報導，受美國加徵高額關稅衝擊，4月初中國出口商暫停出貨至美國。不過正在舉行的第137屆中國進出口商品交易會第2期（廣交會）上，多名中國出口商不約而同提到，美國零售巨頭商沃爾瑪已經通知中國供應商，恢復發送因月初關稅戰開打而暫時停運的貨物，關稅由美方買家承擔。

在沃爾瑪、家得寶（Home Depot）、塔吉特（Target）等零售巨頭於21日到白宮與美國總統川普會面後，沃爾瑪已經陸續通知中國供應商恢復發送因月初關稅戰開打而暫時停運的貨物，關稅由美方買家承擔。

外媒此前報導，上述三家零售巨頭本周私下警告美國總統川普，其大規模關稅政策可能擾亂供應鏈，並在未來幾周導致貨架空蕩。

湖南仙鳳瓷業有限公司董事長林銳告訴《明報》，「現在我們的貨櫃又排上日程了。」該公司採用FOB（Free on Board）模式發貨，關稅全由買家支付，林銳指出，供應鏈是連續的，如果現在不發貨，到8月就會出現斷點，「我相信他們會逐步恢復發貨，否則美國人聖誕節可能會麻煩一點。」

從事出口石瓷（介於陶器與瓷器間的陶瓷材料）的廣東潮州東寶集團經理吳銀英亦稱，收到類似通知，但恢復的只是節慶（seasonal）款式產品，部分日常款式訂單甚至被取消。她表示，上次貿易戰加10%關稅，自己與客戶各分擔一部分，但現在關稅這麼高，客戶也不敢提出要分擔。她擔心美國訂單前景，會考慮開拓南美、中東市場。

3月曾在傳出沃爾瑪要求一些中國供應商大幅降價，當時沃爾瑪遭中國商務部等有關部門約談。

關稅 沃爾瑪 商務部

上一則

馬斯克xAI擬募資200億美元 有望寫新創單輪籌資次高

下一則

Fed發布金融穩定報告 示警美股股價仍偏高

延伸閱讀

川普簽署行政令推深海採礦 北京批單邊利己

川普簽署行政令推深海採礦 北京批單邊利己
樞機團長重申教宗呼籲 要川普搭橋而非築牆

樞機團長重申教宗呼籲 要川普搭橋而非築牆
兩度應驗 川普不會讓10年期美債殖利率升破這道防線

兩度應驗 川普不會讓10年期美債殖利率升破這道防線
川普政府盯上新目標 柏克萊加大數億外國資金遭調查

川普政府盯上新目標 柏克萊加大數億外國資金遭調查

熱門新聞

最近，許多人關注美國總統川普宣布關稅導致的漲價問題，但有些美國產業卻可能因為少了外國競爭或國內生產的復興，提供更多可負擔的選擇。（歐新社）

川普宣布關稅後 美國這5樣商品反而有可能變便宜

2025-04-21 18:44
迦納股市今年來表現亮眼，川普關稅造成的衝擊波並未擴散到這個非洲國家。 路透

川普關稅讓全球市場大地震 這國股市今年卻漲逾20%

2025-04-18 14:25
隨著美中貿易對峙日益加劇，美國科技業者面臨的中國風險也跟著升高，其中又以蘋果及亞馬遜的曝險最大。(美聯社)

美科技大廠中國風險日高 這2家曝險最大 將遇投資人拷問

2025-04-20 14:46
401（k）和ROTH-IRA等退休帳戶，應存滿存足，增加儲蓄。（圖／123RF）

經濟動盪 退休族要有多少現金？專家：三到五年生活費

2025-04-22 11:17
美股早盤大跌600點，投資人對川普貿易協議毫無進展、但持續砲轟聯準會感到失望。 路透

美股道瓊午盤跌逾1100點

2025-04-21 13:43
傳奇投資人麥納維尼表示，99%的投資獲利豐厚個股都符合一個特點。(路透)

下個強勢股在哪？投資冠軍給1訣竅 「準確率99%」

2025-04-19 12:23

超人氣

更多 >
三星座看似交情要好 其實跟誰都不是深交密友

三星座看似交情要好 其實跟誰都不是深交密友
50歲志玲姐姐逆齡 靠一招打敗同框的「妹妹」孫儷、楊紫

50歲志玲姐姐逆齡 靠一招打敗同框的「妹妹」孫儷、楊紫
入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關

入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關
4700多名國際學生恢復合法身分「像有人突然開了燈」

4700多名國際學生恢復合法身分「像有人突然開了燈」
曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡

曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡