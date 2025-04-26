沃爾瑪通知中商恢復出貨 零售巨頭高層會見川普後策略轉變

沃爾瑪等美零售商已經通知中國供應商恢復發貨，關稅由美方買家承擔。（歐新社）

沃爾瑪 等美零售商已經通知中國供應商恢復發貨，關稅 由美方買家承擔，但主要是節慶類的商品，也有部份日常款式商品訂單被取消。此前沃爾瑪一度要求中國廠商降價供貨而被中國商務部 約談，並因此先暫停出貨。

香港《明報》報導，受美國加徵高額關稅衝擊，4月初中國出口商暫停出貨至美國。不過正在舉行的第137屆中國進出口商品交易會第2期（廣交會）上，多名中國出口商不約而同提到，美國零售巨頭商沃爾瑪已經通知中國供應商，恢復發送因月初關稅戰開打而暫時停運的貨物，關稅由美方買家承擔。

在沃爾瑪、家得寶（Home Depot）、塔吉特（Target）等零售巨頭於21日到白宮與美國總統川普會面後，沃爾瑪已經陸續通知中國供應商恢復發送因月初關稅戰開打而暫時停運的貨物，關稅由美方買家承擔。

外媒此前報導，上述三家零售巨頭本周私下警告美國總統川普，其大規模關稅政策可能擾亂供應鏈，並在未來幾周導致貨架空蕩。

湖南仙鳳瓷業有限公司董事長林銳告訴《明報》，「現在我們的貨櫃又排上日程了。」該公司採用FOB（Free on Board）模式發貨，關稅全由買家支付，林銳指出，供應鏈是連續的，如果現在不發貨，到8月就會出現斷點，「我相信他們會逐步恢復發貨，否則美國人聖誕節可能會麻煩一點。」

從事出口石瓷（介於陶器與瓷器間的陶瓷材料）的廣東潮州東寶集團經理吳銀英亦稱，收到類似通知，但恢復的只是節慶（seasonal）款式產品，部分日常款式訂單甚至被取消。她表示，上次貿易戰加10%關稅，自己與客戶各分擔一部分，但現在關稅這麼高，客戶也不敢提出要分擔。她擔心美國訂單前景，會考慮開拓南美、中東市場。

3月曾在傳出沃爾瑪要求一些中國供應商大幅降價，當時沃爾瑪遭中國商務部等有關部門約談。