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拔掉前台積電幹部後 長鑫存儲首度在日本徵才

記者林宸誼／綜合報導
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中國記憶體大廠長鑫存儲（CXMT）擴大產能，近期罕見發布日本分公司徵才公告。（美聯社）
中國記憶體大廠長鑫存儲（CXMT）擴大產能，近期罕見發布日本分公司徵才公告。（美聯社）

歷經去年晶圓報廢風波後，中國記憶體大廠長鑫存儲（CXMT）擴大產能，近期罕見發布日本分公司徵才公告，這次徵才行動，不僅是長鑫自2020年在日本設點以來首次公開招募，更被視為挑戰全球記憶體大廠地位的重要一步。

中國強化半導體產業自主，積極挖角台灣及其他外部人才，但去年長鑫傳出因人為失誤，導致合肥廠數萬片晶圓報廢，從台積電上海松江廠跳槽而來的廠長與多名營運主管因此遭到懲處或撤換。

南華早報報導，長鑫積極拓展海外市場，日本分公司近日以中、英、日三種語言發布招聘訊息。該公司透露，日本分公司在2020年成立，在橫濱和福岡設有辦事處，並針對預計於2026年畢業的碩博士級IC設計人才進行招募。

長鑫最新招聘廣告並未具體說明職位人數，最低要求是擁有微電子或IC設計等相關領域的碩士學位，將優先考慮擁有博士學位者。新員工每天上班8小時、每周40小時、周休2天，以及享有每月3萬日圓（約210.6美元）的交通津貼。

目前長鑫正快速推進DRAM量產，力圖打破三星、SK海力士與美光長年主導的市場格局。據南韓媒體「ChosunBiz」引用Omdia研究機構數據推估，長鑫2025年的DRAM產量，將與美光旗鼓相當，達到SK海力士產能的約一半，這可能會重塑全球DRAM市場的「三足鼎立」。

日本是1980年代記憶體行業的主導力量，1987年占據全球DRAM市場80%的市占，世界十大晶片製造商中，有七家來自日本。然而，來自華盛頓的審查，迫使東京於1986年簽署「美日半導體協定」，該協定為日本晶片公司設定定價規則。

在爭議中，三星和SK海力士等南韓製造商，在1990、2000年代迅速崛起。盡管存在這些挑戰，日本仍然是半導體領域的重要設備供應國和工程人才庫。

當美國政府在2024年底對中國實施新的晶片製造工具出口禁令，並將140家中國實體列入貿易黑名單時，長鑫並未被包括在內。南華早報先前稱，長鑫未出現在名單的部分原因是日本的遊說。

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