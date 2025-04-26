我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

揭發安德魯王子等權貴性侵 41歲女子不堪壓力自盡亡

登機前後都有潛在危機 空服員揭竊賊手法

長榮：預估關稅戰不持久 海運需求沒有消失

記者黃淑惠／綜合報導

長榮海運25日舉行法說會，總經理吳光輝表示，第一季貨量、運價都好，加上油價走低、獲利有望優於預期；美國總統川普發動關稅戰之後，需求沒有消失，只是壓抑遞延出貨；美國貿易代表署（USTR）提出對特定船舶課徵港口費用，長榮海運中國船舶比重不高，對於整體營運沒有影響。

川普發動大規模關稅戰，中國出口到北美貨量跳涯式下滑，市場擔心海運市場概況；吳光輝分析，海運貨櫃運送的多半是民生需求品，短期內中、美之間的貨量雖會受到衝擊，然而東南亞、南美、歐洲等市場需求依舊存在。

吳光輝認為，中國到北美的貨物急速減少，但放眼長期來看，中國出口到北美的貨物數量只有成長率的變化，沒有衰退問題；需求不會消失，只是被過度壓抑。

他評估，美國發動貿易戰應該有其目的性，預期不會持續太久，美中應該有智慧妥善處理問題，否則最終結果是消費者埋單。

吳光輝也坦言，因為有關稅戰的問題，今年能見度和往年相比較為混沌不清，尤其遠東到北美泛太平洋航線，長榮的客戶都是以剛性需求為主，只有成長率高低、沒有衰退問題，應該只是出貨時間遞延，沒有悲觀的理由、整體而言仍抱持「審慎樂觀」態度。

長榮海運第一季貨量、運價及油價都比預期好，第一季獲利表現可期，長榮海運也同步加快航線優化、拓展區域市場等，同時提升轉運效率，來應對供應鏈變動與地緣政治風險，提升整體營運韌性。

美國USTR提出對特定船舶課徵港口費用，引起了全球關注。吳光輝引述世界航運理事會公開表示憂慮內容指出，該政策擾亂既有的投資和營運安排，增加美國出口商的壓力，特別是農業產品，以淨噸位計費可能懲罰高效率船型，導致運輸成本上升，消費者最終埋單。

長榮 關稅 油價

上一則

李家超：破美封鎖 港可當中企超級聯繫人

下一則

拔掉前台積電幹部後 長鑫存儲首度在日本徵才

延伸閱讀

強硬面對關稅戰 分析：中國賭川普會讓步

強硬面對關稅戰 分析：中國賭川普會讓步
習近平決心與美硬槓關稅戰 川普恐須當先打電話的一方？

習近平決心與美硬槓關稅戰 川普恐須當先打電話的一方？
關稅戰掀起黃金熱 從華爾街到市區買賣暴增

關稅戰掀起黃金熱 從華爾街到市區買賣暴增
關稅戰 台立委憂美豬美牛成表忠獻禮 衛福部：食安不妥協

關稅戰 台立委憂美豬美牛成表忠獻禮 衛福部：食安不妥協

熱門新聞

迦納股市今年來表現亮眼，川普關稅造成的衝擊波並未擴散到這個非洲國家。 路透

川普關稅讓全球市場大地震 這國股市今年卻漲逾20%

2025-04-18 14:25
最近，許多人關注美國總統川普宣布關稅導致的漲價問題，但有些美國產業卻可能因為少了外國競爭或國內生產的復興，提供更多可負擔的選擇。（歐新社）

川普宣布關稅後 美國這5樣商品反而有可能變便宜

2025-04-21 18:44
隨著美中貿易對峙日益加劇，美國科技業者面臨的中國風險也跟著升高，其中又以蘋果及亞馬遜的曝險最大。(美聯社)

美科技大廠中國風險日高 這2家曝險最大 將遇投資人拷問

2025-04-20 14:46
401（k）和ROTH-IRA等退休帳戶，應存滿存足，增加儲蓄。（圖／123RF）

經濟動盪 退休族要有多少現金？專家：三到五年生活費

2025-04-22 11:17
美股早盤大跌600點，投資人對川普貿易協議毫無進展、但持續砲轟聯準會感到失望。 路透

美股道瓊午盤跌逾1100點

2025-04-21 13:43
傳奇投資人麥納維尼表示，99%的投資獲利豐厚個股都符合一個特點。(路透)

下個強勢股在哪？投資冠軍給1訣竅 「準確率99%」

2025-04-19 12:23

超人氣

更多 >
加州白卡Medi-Cal被川普盯上 這2項福利恐被砍

加州白卡Medi-Cal被川普盯上 這2項福利恐被砍
疫情期間缺貨恐重演 這些熱門商品最先斷貨

疫情期間缺貨恐重演 這些熱門商品最先斷貨
川普專訪先稱習近平曾致電 後又閃說不評論此事

川普專訪先稱習近平曾致電 後又閃說不評論此事
持綠卡華人夫婦返鄉3周 海關警告：出去太久

持綠卡華人夫婦返鄉3周 海關警告：出去太久
長得不像「典型美國人」資深移民顧問：最好攜帶公民證件

長得不像「典型美國人」資深移民顧問：最好攜帶公民證件