我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普俄烏和平計畫最大絆腳石 分析：澤倫斯基4原因拒讓出克里米亞

一筆意外之財 放棄百萬創業 她回歸初心學藝術

台積電攻AI 端出最強製程A14 預計2028年量產

記者尹慧中、編譯葉亭均／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

台積電24日在年度北美技術論壇端出最強製程A14，是繼A16之後，台積電第二款埃米級製程節點，預計2028年量產，鎖定AI相關應用，並透過增進裝置端AI功能來強化智慧型手機功能，使其更加智慧。

法人看好，台積電埃米級製程持續推進，提供更高效能、更低能耗的技術，為後續接單增添利器，預料現有先進製程客戶包括蘋果、輝達、超微、高通等大廠，都會是未來A14製程的主要客戶。

台積電在奈米製程世代技術命名為N系列，因應未來進入埃米製程時代，技術命名改為A系列。台積電先前已揭露首款埃米製程A16，預定2026下半年先在台灣量產，後續導入美國新廠，24日再揭露第二款埃米級製程節點A14與量產藍圖。

台積電董事長魏哲家表示，客戶不斷展望未來，台積電技術領先和卓越製造提供可靠的創新藍圖。台積電的先進邏輯技術，例如A14，是連接實體和數位世界的全方位解決方案組合的一部分，為客戶釋放創新，以推進AI未來。

台積電指出，與今年下半年量產的2奈米相比，A14製程在相同功耗下，可提升15%速度；或在相同速度下，降低達30%功率，同時邏輯密度增加超過20%。

台積電業務開發及全球業務資深副總經理暨副共同營運長張曉強指出，台積電有信心半導體整體需求將持續成長，並重申2030年全球半導體銷售超過1兆美元的產業遠景。

不過，有媒體報導，盡管這是整體晶片產業普遍認同的營收目標，但隨著美國近期宣布一連串關稅措施，投資人對AI泡沫的疑慮已經提高。張曉強表示，產業正發生變化，以往智慧手機零組件製造商通常是最早採用新製程技術的族群，但隨著AI快速發展，如今設計大型AI晶片公司更願意搶先用最新創新技術。

媒體報導，台積電也在年度北美技術論壇中說明先前宣布加碼千億美元美國投資計畫細節，張曉強表示，持續把更先進晶片帶到亞利桑納州

台積電 AI 亞利桑納州

上一則

中國手機商拚擴大電池容量 8000mAh新機年底上市

下一則

財測優於預期 德儀獲利3年來首成長 意法稱首季是全年谷底

延伸閱讀

美股早盤／Fed官員挺6月降息科技股飆 台積電ADR漲

美股早盤／Fed官員挺6月降息科技股飆 台積電ADR漲
台積電舉辦2025年北美技術論壇 揭示下一世代A14製程技術

台積電舉辦2025年北美技術論壇 揭示下一世代A14製程技術
台積美國廠去年虧4.3億美元 設廠四年來最燒錢的一年

台積美國廠去年虧4.3億美元 設廠四年來最燒錢的一年
台積電致股東報告書出爐 董座魏哲家：今年仍會穩健成長

台積電致股東報告書出爐 董座魏哲家：今年仍會穩健成長

熱門新聞

迦納股市今年來表現亮眼，川普關稅造成的衝擊波並未擴散到這個非洲國家。 路透

川普關稅讓全球市場大地震 這國股市今年卻漲逾20%

2025-04-18 14:25
最近，許多人關注美國總統川普宣布關稅導致的漲價問題，但有些美國產業卻可能因為少了外國競爭或國內生產的復興，提供更多可負擔的選擇。（歐新社）

川普宣布關稅後 美國這5樣商品反而有可能變便宜

2025-04-21 18:44
隨著美中貿易對峙日益加劇，美國科技業者面臨的中國風險也跟著升高，其中又以蘋果及亞馬遜的曝險最大。(美聯社)

美科技大廠中國風險日高 這2家曝險最大 將遇投資人拷問

2025-04-20 14:46
微軟創辦人比爾蓋茲看好AI能進一步填補人力缺口。(路透資料照片)

比爾蓋茲：AI有望填補人力缺口 醫師、教師恐被取代

2025-04-18 02:00
美股早盤大跌600點，投資人對川普貿易協議毫無進展、但持續砲轟聯準會感到失望。 路透

美股道瓊午盤跌逾1100點

2025-04-21 13:43
401（k）和ROTH-IRA等退休帳戶，應存滿存足，增加儲蓄。（圖／123RF）

經濟動盪 退休族要有多少現金？專家：三到五年生活費

2025-04-22 11:17

超人氣

更多 >
震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦

震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦
綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久

綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久
美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」

美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」
不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普

不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普
WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話

WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話